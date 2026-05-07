Jean Mendonça anuncia mais R$ 1,3 milhão para reforma da Escola Aurélio Buarque em Espigão
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 07/05/2026 às 13h40
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 O deputado estadual Jean Mendonça anunciou a destinação de mais R$ 1,3 milhão em emenda parlamentar para a reforma da Escola Aurélio Buarque, situada na região do Seringal, em Espigão D’Oeste.

Segundo o parlamentar, o investimento deverá ser aplicado na melhoria da infraestrutura da unidade de ensino.

De acordo com Jean Mendonça, a solicitação para o envio dos recursos foi apresentada pela diretora Keila e pelo vereador Professor Hermes. O deputado também agradeceu ao secretário estadual de Educação, Massud, pelo apoio dado ao encaminhamento do pedido relacionado à escola.

Ao comentar o investimento destinado ao município, o parlamentar afirmou que a melhoria da estrutura das escolas contribui para oferecer melhores condições a estudantes e professores. Segundo ele, ambientes adequadamente equipados são importantes para o desenvolvimento social e para o fortalecimento da educação pública em Espigão D’Oeste.

Ainda conforme a manifestação divulgada pelo deputado, o trabalho conjunto entre lideranças políticas e representantes da comunidade tem sido mantido em ações voltadas ao município. 

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