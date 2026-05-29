Fabiana Justus nega ser sustentada pelo pai: “Pago minhas contas”

Por POP mais

Publicada em 29/05/2026 às 11h08

A influenciadora Fabiana Justus, de 39 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (26) para rebater comentários de que seria sustentada pelo pai, o empresário Roberto Justus, de 71 anos. Em um vídeo publicado em seu perfil, ela afirmou que construiu o próprio patrimônio ao lado do marido, o empresário Bruno D’Ancona.

Durante a gravação, Fabiana respondia às perguntas mais pesquisadas sobre ela no Google. Ao ser questionada se seria rica, respondeu em tom descontraído: “Rica de amor!”. Em seguida, explicou que muitas pessoas confundem os bens da família com o patrimônio conquistado por ela.

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“Eu acredito que consegui construir patrimônio meu. Às vezes, as pessoas confundem o que é do meu pai com o que é meu”, declarou.

A influenciadora reconheceu que é herdeira da fortuna de Roberto Justus, mas fez questão de destacar sua independência financeira. Segundo ela, as despesas da família são custeadas por ela e pelo marido.

“Eu que pago as minhas contas. Eu e meu marido temos o nosso patrimônio, construído ao longo desses anos”, afirmou.

Nos últimos meses, Fabiana também tem compartilhado detalhes de sua recuperação após enfrentar um tratamento contra a leucemia. Diagnosticada com a doença em janeiro de 2024, ela passou por um transplante de medula óssea realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Recentemente, a influenciadora celebrou os dois anos da “pega” da medula, marco importante no processo de recuperação após o transplante.