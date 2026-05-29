Maíra Cardi mostra carro de luxo de R$ 800 mil com geladeira

Por IG

Publicada em 29/05/2026 às 10h57

Maíra Cardi voltou a movimentar as redes sociais após revelar que ganhou um carro de luxo do marido, Thiago Nigro. O veículo exibido pela influenciadora é um BYD Denza D9, avaliado em aproximadamente R$ 800 mil. Segundo a empresária, o automóvel seria atualmente “o único no Brasil”.

Há cerca de uma semana, Maíra Cardi já havia mostrado alguns detalhes do modelo enquanto avaliava a possibilidade de fechar a compra. Na ocasião, a influenciadora comentou de forma descontraída sobre o visual externo do automóvel. “Por fora, ele parece uma bacia, uma banheira. Não é bonito, mas por dentro…”, afirmou.

Maíra Cardi exibiu detalhes do veículo

O interior do BYD Denza D9 chamou atenção pelos recursos tecnológicos e itens de conforto. O veículo possui capacidade para sete passageiros na configuração 2+2+3 e conta com teto estrelado, portas automáticas, iluminação interna personalizada, televisão, teto solar, geladeira e sistema individual de ar-condicionado para cada ocupante do automóvel importado mostrado pela influenciadora.

Maíra Cardi também destacou os bancos totalmente reclináveis, equipados com mesinhas semelhantes às encontradas em aviões executivos. Segundo ela, cada assento possui um aparelho integrado ao sistema do carro, oferecendo funções como aquecimento, massagem e até o chamado “modo dormir”, recurso responsável por despertar automaticamente o passageiro após o tempo programado previamente no painel eletrônico.

A repercussão do conteúdo gerou comentários entre internautas, que passaram a questionar a situação financeira do casal. “Eles têm dinheiro infinito?”, escreveu um usuário. “De onde sai tanto dinheiro?”, perguntou outro seguidor nas publicações da empresária.