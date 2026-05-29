Quem é Carol Celico, ex de Kaká que desmentiu separação por ele ser

Por R7

Publicada em 29/05/2026 às 11h01

A empresária e influenciadora Carol Celico desmentiu um boato de que teria se separado do ex-jogador Kaká por ele ser “perfeito demais”. Segundo ela, a fake news, que já circula há anos, gerou uma onda de ataques e julgamentos. Agora, a jovem promete adotar medidas legais contra as mentiras.

“Por muito tempo eu fiquei em silêncio, mas agora eu vi que eu não deveria ficar mais, não. Eu nunca falei que me separei do Kaká, do pai dos meus filhos mais velhos, porque ele era perfeito demais. Isso é uma mentira”, afirmou em vídeo publicado em seu perfil em uma rede social nesta quinta-feira (28).

“Essas não são palavras minhas e nunca foram. Essa legenda foi replicada em inúmeros sites tanto no Brasil, quanto no mundo todo, como se fosse uma citação minha, com aspas e tudo, como se eu tivesse dito isso. Isso nunca aconteceu. Essa história começou a circular quando eu estava grávida de nove meses do meu filho mais novo, cuidando dos meus filhos mais velhos, trabalhando muito na minha empresa e aí eu acordo num belo dia e leio essa mentira”, acrescentou.

Segundo Celico, o boato teria surgido em tabloides estrangeiros a partir de uma interpretação de uma entrevista dada a uma jornalista em 2022.

Na mesma postagem, Celico incluiu um texto em que reforça que nunca disse a frase sobre o então marido. “Por muito tempo, uma frase que eu nunca disse foi repetida como se fosse minha. Essa mentira virou ataque, julgamento, meme e até produto. Minha imagem foi usada sem autorização para alimentar discursos machistas, misóginos e conteúdos que não correspondem à verdade. Hoje, escolho me posicionar com clareza: ninguém deve ser definido por algo que nunca disse”, escreveu.

Carol Celico ficou conhecida ao se casar com o então jogador de futebol Kaká quando tinha 18 anos, em 2005. Após a cerimônia, ela se mudou com o marido para a Itália. O casal teve dois filhos: Luca e Isabella.

O relacionamento chegou ao fim em 2015. No ano seguinte, Celico começou a namorar o empresário Eduardo Scarpa, com quem se casou em 2021.

Durante o período que esteve casada com Kaká, Celico se aventurou em diferentes atividades. Apaixonada por gastronomia, trabalhou na cozinha de um grande hotel europeu. Também abriu, com uma sócia, uma empresa de organização e decoração de festas e eventos de luxo. Com a primeira gravidez, se afastou do empreendimento.

A jovem também entrou no mundo da música e chegou a gravar um CD. Depois, lançou um site onde compartilha dicas de moda, maternidade, gastronomia, casa e saúde.

Atualmente, ela possui a sua própria marca de roupa, a NIINI, e um podcast, onde fala sobre desenvolvimento pessoal.

Sobre os boatos, Celico afirma que vai tomar as medidas legais. “As duas famílias foram afetadas sem merecer isso, e eu tentei resolver de outras formas, mas não se resolveu. Então, eu decidi fazer o que eu deveria ter feito há bastante tempo: usar instrumentos legais para me defender e parar de vez com essa mentira”, conclui.