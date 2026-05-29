TAREFA - Prefeitura prepara

Por Taiana Mendonça

Publicada em 29/05/2026 às 11h11

Com o objetivo de intensificar as ações preventivas contra o mosquito Aedes aegypti e outras arboviroses (como Zika e Chikungunya), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realiza no próximo dia 30 de maio (sábado) o "Dia D" de Combate às Endemias.

A mobilização concentrará esforços no bairro Nova Esperança, mapeado atualmente como uma zona endêmica. A escolha estratégica do período segue as diretrizes do Ministério da Saúde: atuar fortemente durante o período de baixa exposição (seca) para evitar que o município precise agir em formato de "combate a incêndio" quando a temporada de chuvas e de alta exposição começar.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de antecipar as ações e convocou a comunidade a participar ativamente do mutirão."Nossa gestão está mudando a estratégia para agir antes que o problema se instale. Trabalhar no período de alta exposição, como o das chuvas, é trabalhar para apagar incêndio. O morador do Nova Esperança é o nosso principal aliado nessa corrente para manter os quintais limpos e proteger a saúde das nossas famílias", afirmou o prefeito.

Força-Tarefa Multissetorial

Para garantir a eficiência da ação, uma grande força-tarefa foi montada unindo diferentes forças públicas. Cerca de 80 pessoas estarão mobilizadas, divididas entre as seguintes instituições:

- Secretaria Municipal de Saúde (Semusa): Atuação direta com os Agentes de Combate às Endemias;

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema): Monitoramento e mapeamento estratégico de focos com o uso de drone;

- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Seminfra): Mutirão de limpeza e recolhimento de lixo e entulhos;

- Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran): Organização do fluxo de trânsito e suporte nas vias do bairro;

- Exército Brasileiro: Parceria estratégica com a cedência de soldados para reforçar o trabalho de campo.

A secretária da Semusa, Sandra Cardoso, reforçou o caráter técnico e planejado da mobilização. "O período de baixa exposição é exatamente quando o município deve intensificar os trabalhos de campo. Unimos esforços com outras secretarias e com o Exército para fazer uma varredura completa no Nova Esperança, que hoje é uma área prioritária para o monitoramento de endemias", ressaltou a secretária.

Serviço e Ponto de Encontro

A comitiva e as equipes de trabalho têm ponto de encontro marcado logo cedo para o início dos trabalhos.

Data: 30/05/2026 (Sábado)

Horário: Das 08h às 11h30

Ponto de Encontro: Estacionamento do Colégio Tiradentes (Av. Imigrantes, nº 4884, Bairro Industrial)

A administração municipal reforça a importância de os moradores do bairro Nova Esperança colaborarem com as equipes, recebendo os agentes que irão passar orientações para eliminar possíveis criadouros em suas residências.