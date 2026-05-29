Governo de Rondônia investe mais de R$ 394 milhões e transforma infraestrutura escolar entre 2019 e 2026

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 29/05/2026 às 11h15

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) destaca os principais avanços e investimentos realizados na infraestrutura da rede estadual de ensino desde o início da atual gestão, em 2019. Os dados evidenciam ações voltadas à modernização, ampliação e melhoria das unidades escolares em todas as regiões do estado.

Entre 2019 e 2026, foram entregues 766 obras e serviços de infraestrutura escolar em Rondônia. Os investimentos contemplam reformas, ampliações, manutenções prediais, construção de poços, implantação de Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP) e adequações estruturais nas escolas da rede estadual.

Ao destacar os investimentos realizados na infraestrutura das unidades escolares da rede pública, o governador de Rondônia, Marcos Rocha enfatizou que, as melhorias contribuem diretamente para a qualidade do ensino e a valorização do ambiente educacional no estado. “A gestão estadual tem investido de forma contínua na modernização da infraestrutura escolar, garantindo ambientes mais seguros, adequados e preparados para atender estudantes e profissionais da educação em todas as regiões do estado. Essas melhorias representam mais qualidade no ensino e melhores condições para a comunidade escolar.”

O titular da Seduc, Massud Badra ressaltou que as obras concluídas refletem o compromisso do governo do estado com a valorização dos espaços educacionais. “As obras concluídas contribuem diretamente para melhores condições de aprendizagem, acessibilidade e desenvolvimento das atividades pedagógicas, beneficiando estudantes e profissionais da educação em diferentes regiões do estado.”

OBRAS EM ANDAMENTO

Governo atua firme na reforma de escolas

Atualmente, a Seduc mantém 194 obras e serviços em andamento no estado, incluindo reformas, ampliações, manutenções prediais e melhorias estruturais executadas por meio de convênios, emendas parlamentares, adesões a atas, processos emergenciais, fomentos e licitações realizadas pela Superintendência Estadual de Licitações (Supel).

O volume de investimentos em infraestrutura escolar entre 2019 e 2026 totaliza R$ 394.354.489,86. O montante inclui obras concluídas e em execução, além da implantação de usinas solares fotovoltaicas nas unidades escolares da rede estadual, ação considerada estratégica para modernização e eficiência energética das escolas.

INVESTIMENTO EM ESCOLAS INDÍGENAS

A gestão estadual também ampliou os investimentos destinados às escolas indígenas. Entre obras concluídas e em andamento, 38 unidades escolares indígenas foram atendidas com reformas, ampliações, perfuração de poços, implantação de subestações elétricas e melhorias estruturais. Os investimentos destinados a essas unidades somam R$ 21.535.663,14.

Volume de investimentos entre 2019 e 2026 totaliza R$ 394.354.489,86

O coordenador de Infraestrutura e Obras Escolares (Coinfra) da Seduc, Robson de Sousa destacou que as ações estruturantes executadas pela gestão estadual têm priorizado melhorias voltadas à modernização, eficiência e adequação dos espaços escolares. “Entre as principais ações desenvolvidas estão a implantação de usinas solares fotovoltaicas, adequações das redes elétricas para atender às demandas de climatização, utilização de telhas termoacústicas em obras de grande porte, ampliação da acessibilidade e fortalecimento da infraestrutura pedagógica e administrativa das unidades escolares.”

Entre as principais obras entregues durante a atual gestão estadual estão as reformas gerais das Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio Santa Ana, Dom Pedro I, Carlos Gomes, Bernardo Guimarães, Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra e Escola Estadual de Ensino Fundamental Durvalina Estilben de Oliveira. Também se destacam a construção de piscina semiolímpica e reforma do Colégio Tiradentes da Polícia Militar IV, além da construção de refeitórios, auditórios e blocos de salas de aula nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio Maria Abreu Bianco e 13 de Maio.