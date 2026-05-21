Deputado Luizinho Goebel destaca liberação de R$ 450 mil em recurso para reforma de unidade de saúde em Castanheiras

Por Assessoria

Publicada em 21/05/2026 às 08h30

O deputado estadual Luizinho Goebel destacou a liberação de R$ 450 mil para a reforma da Unidade de Saúde Albino Alves da Silva, no município de Castanheiras. O recurso já está na conta da Prefeitura e atende a um pedido do vereador Ronaldo dos Anjos, com projeto elaborado pela equipe do prefeito Cícero Godoi.

A ação foi anunciada pelo parlamentar em vídeo divulgado nas redes sociais, onde reafirmou seu compromisso com o município e com os investimentos na área da saúde.

“Castanheiras, recurso na conta da prefeitura atendendo o pedido do nosso vereador Ronaldo dos Anjos, projeto encaminhado pela equipe do nosso prefeitão Cícero Godoi. Esse é mais um compromisso do seu amigo deputado estadual Luizinho Goebel com a cidade de Castanheiras”, afirmou o deputado.

Durante visita à unidade de saúde, o vereador Ronaldo dos Anjos mostrou a situação atual da estrutura e destacou que a demanda foi apresentada pela própria população. Segundo ele, o recurso conquistado junto ao deputado permitirá melhorias importantes no atendimento oferecido aos moradores do município.

O vereador ressaltou ainda que a reforma da unidade representa um compromisso com a população de Castanheiras e faz parte do trabalho voltado para garantir mais qualidade nos serviços de saúde.

Luizinho Goebel também destacou que continuará atuando em parceria com lideranças locais para garantir novos investimentos em Castanheiras e nos demais municípios de Rondônia, especialmente nas áreas de saúde e infraestrutura.