Deputado Alex Redano solicita ao Governo aquisição urgente de medicamentos para Ji-Paraná e Cerejeiras

Por Mateus Andrade

Publicada em 21/05/2026 às 08h20

Deputado estadual Alex Redano (Republicanos) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

Preocupado com a situação enfrentada por pacientes da rede pública de saúde, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano (Republicanos), apresentou uma indicação ao Governo do Estado, com cópia à Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), solicitando a aquisição urgente de medicamentos para os municípios de Ji-Paraná e Cerejeiras.



A iniciativa busca amenizar a falta de medicamentos essenciais nas unidades de saúde, problema que vem afetando diretamente pacientes que dependem do atendimento público para continuar seus tratamentos.



Alex Redano destacou que o pedido nasceu após ouvir as demandas da população e lideranças dos municípios, que relataram dificuldades enfrentadas diariamente por famílias que dependem exclusivamente do SUS.



“Quando falta medicamento, quem sofre é a população mais simples, principalmente idosos, pacientes crônicos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Nossa preocupação é garantir que esses municípios tenham condições de oferecer atendimento digno e humanizado à população”, afirmou o deputado.



Na justificativa apresentada, o parlamentar reforça que o acesso à saúde é um direito garantido pela Constituição Federal e que é dever do Estado assegurar políticas públicas capazes de atender as necessidades da população, especialmente no fornecimento regular de medicamentos essenciais.



A indicação conjunta para Ji-Paraná e Cerejeiras demonstra a preocupação do deputado com a saúde pública nos municípios rondonienses, buscando fortalecer o atendimento nas unidades de saúde e garantir mais qualidade de vida para quem mais precisa.



Foto: Thyago Lorentz