Presidente do TJRO recebe aposentados e diretoria do SINJUR para tratar da ação dos 89

Por SINJUR

Publicada em 21/05/2026 às 08h19

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel, recebeu representantes do SINJUR e aposentados do Poder Judiciário para uma reunião destinada à discussão da chamada “ação dos 89”. O encontro contou também com a presença da secretária-geral do TJRO, Karina Miguel.

Participaram da reunião o presidente do SINJUR, André Coelho, o diretor de comunicação Rafael Campanha, a representante dos aposentados, Luzéria, além de outros aposentados interessados na pauta.

Durante a reunião, o desembargador Alexandre Miguel afirmou que conhece o histórico do processo e destacou o empenho do presidente do sindicato na defesa dos aposentados. Segundo relatado no encontro, o desembargador classificou a atuação de André Coelho como uma “luta inglória”, reconhecendo a complexidade e as dificuldades envolvidas na demanda.

Em um dos momentos da reunião, o presidente do TJRO utilizou um ditado chinês para enfatizar a importância da união entre os aposentados e o sindicato. Segundo ele, “a união é muito melhor que os caminhos separados”, comparando a força coletiva a várias varas de bambu reunidas, mais resistentes do que uma isoladamente.

O Des. Alexandre Miguel também asseverou que não está na presidência do Tribunal “para atrapalhar a vida de ninguém” e ressaltou a boa vontade demonstrada pelo SINJUR na busca de uma solução para o caso. No entanto, ponderou que qualquer encaminhamento precisa observar os limites da legalidade.

O presidente explicou ainda que existem dificuldades técnicas e jurídicas relacionadas à identificação dos beneficiários do processo. Conforme exposto na reunião, há atualmente três grupos distintos envolvidos na questão: os que já receberam valores, os que ajuizaram pedidos e tiveram decisões desfavoráveis e aqueles que ainda não receberam.

Ao dirigir-se aos aposentados presentes, Alexandre Miguel reforçou que é importante compreender as dificuldades enfrentadas pela diretoria sindical na condução do caso, reiterando que a desunião tende apenas a dificultar o avanço das tratativas.

Durante a reunião, o presidente do SINJUR entregou pessoalmente pedido relacionado à participação do orçamento do sindicato e apresentou outras reivindicações voltadas aos aposentados, entre elas a elevação do piso do auxílio-saúde e a análise da implantação de auxílio-nutrição para os inativos.

Ao final, ficou evidenciado que o Tribunal continuará analisando a matéria dentro dos parâmetros legais e institucionais, enquanto a ação judicial relacionada aos “89” segue em tramitação.