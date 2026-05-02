Apostador de Curitiba ganha prêmio de R$ 127 milhões da Mega-Sena

Um único apostador de Curitiba acertou as seis dezenas do concurso 3.002 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (30), e levou o prêmio principal de R$ 127.017.606,25.
Os números sorteados são: 04 - 27 - 51 - 52 - 54 - 58
A aposta simples de sete números foi feita na Lotérica Anchieta, que fica no bairro Bigorrilho, na capital paranaense.
113 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.683,44 cada
6.556 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 985,39 cada
Para o próximo concurso, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábao (2), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
