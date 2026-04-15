Zé Felipe abre a intimidade e faz revelações nas redes sociais

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 15/04/2026 às 11h37

O cantor Zé Felipe, 27 anos, surpreendeu ao abrir o jogo sobre sua vida pessoal nesta terça-feira, 14, revelando detalhes de seu relacionamento com Ana Castela, o uso excessivo de medicamentos para ansiedade, a necessidade de testosterona e a guarda dos filhos com Virginia Fonseca.

O artista, que havia prometido se posicionar mais, não hesitou em expor sua intimidade ao público, em uma entrevista onde o filho do sertanejo Leonardo com a influenciadora Poliana Rocha abordou diversos temas sensíveis.

O que aconteceu

Zé Felipe revela detalhes de sua vida pessoal, incluindo o relacionamento-relâmpago com Ana Castela, e o uso de medicamentos para ansiedade.

O cantor descreveu sua luta contra crises de ansiedade, o uso excessivo de remédios e a baixa de testosterona que o afetaram.

Ele abordou o término com Ana Castela e a dinâmica da guarda compartilhada dos três filhos com a ex-esposa Virginia Fonseca.

Pai de Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de três, e José Leonardo, de apenas um, todos frutos do relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca, que atualmente namora o jogador do Real Madrid Vini Jr e se divide entre o Brasil e a Espanha, Zé Felipe falou abertamente sobre sua saúde mental e física.

Luta contra a ansiedade e excesso de medicamentos

Durante participação no Podcats, comandado por Camila Loures e Mari Menezes, o filho de Leonardo contou ter vivenciado uma fase difícil no último ano, marcada por crises de ansiedade e o uso descontrolado de medicamentos. “Eu passei por umas… Tive crise de ansiedade. Estava muito viciado em remédio, então, eu tomava, sei lá, dez comprimidos para dormir, mais 35 gotas de um outro”, revelou ele.

O ponto mais crítico, segundo Zé Felipe, foi quando seus olhos começaram a virar após a ingestão da medicação, uma cena que o fez refletir ao se olhar no espelho. “Eu falei, meu Deus, velho. Fui para a cama e dormi. No dia, eu acordei e falei: “Meu Deus, eu tenho três filhos, o que eu estou fazendo da minha vida?””, recordou. Ele percebeu que o consumo de remédios era uma fuga.

“Eu entendi que era uma fuga. Eu estava tomando esse tanto de remédio para dormir, às vezes à tarde, para fugir de uma realidade e tentar mascarar uma coisa que eu estava sentindo”, admitiu o cantor. Sua primeira crise de ansiedade ocorreu em um voo noturno, enquanto retornava de um show em Belo Horizonte, quando sentiu dor no peito e falta de ar, pensando que poderia morrer.

Após o susto, Zé Felipe buscou ajuda profissional, procurando psiquiatra e psicólogo. Exames revelaram deficiência de vitamina D e cortisol alto. “O homem, às vezes, tem preconceito com terapia e preconceito de ir a um psiquiatra. Eu falo: eu vou a um psiquiatra. A terapia é maravilhosa, mano”, afirmou o artista, que também incorporou exercícios físicos em sua rotina para auxiliar no controle da ansiedade.

Qual o impacto da baixa de testosterona?

Em relação à sua saúde, Zé Felipe revelou que precisou implantar um chip de testosterona, pois seu nível chegou a 100, um valor muito abaixo do normal, que é de cerca de 500 para homens. “O meu nível chegou a 100. Se falassem que eu estava bonito, eu chorava. Não tinha energia pra fazer o show, pra nada”, detalhou o cantor, evidenciando o impacto da condição em sua vida.

Ele explicou que a baixa de testosterona provoca sintomas como “pedra no peito”, e acredita que a causa principal foi a grande quantidade de medicamentos que ingeria. “Mas eu acho que o que me lascou, que fez tudo abaixar, foi a quantidade de remédio. Estava tomando muito remédio. Nossa, muito remédio. Remédio pra agitar, remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra piscar…”, desabafou. Zé Felipe enfatizou que, atualmente, não faz mais uso desses remédios.

Relacionamento com Ana Castela

A vida amorosa de Zé Felipe foi bastante comentada nos últimos anos. Após um casamento de cinco anos com Virginia Fonseca, ele viveu um namoro com Ana Castela que durou apenas dois meses. Durante o podcast, o cantor elogiou a ex-namorada. “A Ana é uma menina maravilhosa. É “eu” de saia”, declarou o artista, com bom humor.

Sobre o término, Zé Felipe tratou o assunto com leveza. “Deu errado. Em dois meses deu certo, depois deu errado. Acontece, ué, quem vai saber? Mas o carinho tem”, frisou. Ele acrescentou: “A família, o Rodrigo, o Michele, o pessoal da Agroplay, são maravilhosos. São pessoas incríveis. A Ana, incrível. Só não deu certo como namorado, e está tudo certo. Se precisar, estou sempre aí. Só não deu certo ali como namorado, mas como amigo…”. O artista não deu indícios de um possível retorno do casal.

Como funciona a guarda dos filhos com Virginia Fonseca?

Outro tópico abordado foi a guarda dos filhos do cantor com Virginia Fonseca. Recentemente, Zé Felipe reclamou nas redes sociais sobre as viagens frequentes da ex-mulher com as crianças para o exterior durante o período escolar. Ele e Virginia possuem guarda compartilhada, e o cantor explicou que não seguem um esquema fixo de dias.

A divisão da guarda, segundo Zé Felipe, é feita de forma flexível, com base na agenda agitada de ambos. “Não tem muito esse negócio de 15 dias aqui, 15 dias lá. É mais flexível e é melhor também. E outra, é no mesmo condomínio. É ali do lado. Dá uns 100 metros de uma casa para outra. As crianças dão para ir a pé. É muito prático”, detalhou.

O cantor também comentou a boa relação com a ex-esposa após a separação. “A boa relação tem que existir, né? São três filhos, mano. É uma relação que é para sempre. Você pode escolher: vai deixar essa relação difícil ou vamos seguir na amizade? Amizade”, ponderou Zé Felipe. “Então vamos, sempre desejando o bem do outro, tendo gratidão pelo bem maior, que são os filhos, e mantendo carinho e respeito. Não é porque terminou um