WivesCast amplia presença na Agrocom e reforça protagonismo de Wiveslando Neiva na valorização do agro em Cerejeiras

Por Assessoria

Publicada em 08/04/2026 às 11h09

Mais uma vez à frente do WivesCast, o comunicador Wiveslando Neiva confirma sua participação na Agrocom, realizada no período de 9 a 12 de abril, em Cerejeiras. A presença do projeto marca o retorno do podcast como uma vitrine de ideias, debates e valorização das potencialidades regionais, especialmente do setor agropecuário.



Durante a feira, o WivesCast terá programação ao vivo, com entrevistas que prometem movimentar o evento e dar voz aos principais protagonistas do desenvolvimento local. Lideranças políticas, empresários e representantes do agro serão convidados a compartilhar experiências e discutir o papel estratégico do setor no crescimento de Rondônia. A iniciativa reforça o compromisso do projeto em conectar informação de qualidade com quem vive e impulsiona a economia regional.



Segundo Wiveslando Neiva, a participação na Agrocom representa uma oportunidade única de mostrar a força de Cerejeiras e de toda região do Cone Sul para todo o estado. “Estaremos ao vivo durante a feira, conduzindo entrevistas com importantes personalidades que estarão rodando pela feira. Vamos compartilhar suas perspectivas sobre o papel fundamental do agro no desenvolvimento de Rondônia e discutir as ideias que estão moldando o futuro do nosso estado”, destacou.



Criado em 2024, o WivesCast vem ganhando espaço como uma plataforma relevante de comunicação, reunindo debates atuais e análises sobre temas que impactam Rondônia e o cenário nacional. “Com uma abordagem dinâmica e plural, o projeto se consolidou como um canal de diálogo e troca de ideias. É uma forma de assegurar reflexões e promover uma troca de ideias sobre Rondônia e o nosso país”, completou o Wiveslando Neiva.



A partir de quinta-feira (9), os interessados podem acompanhar a programação e os episódios do podcast pelo canal oficial de Wiveslando Neiva no YouTube: www.youtube.com/@wiveslando.