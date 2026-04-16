Viveiro Municipal recebe visita de alunos da Escola Janete Clair

Por Natalino FS

Publicada em 16/04/2026 às 08h31

Na manhã desta quarta-feira (15), o Viveiro Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), recebeu a visita de alunos do 9º ano da Escola Estadual Janete Clair. A atividade faz parte do programa de Educação Ambiental desenvolvido pela instituição de ensino.

A iniciativa tem como objetivo apresentar o trabalho realizado no Viveiro Municipal e reforçar a importância do plantio e cultivo de árvores. As ações incluem desde a produção de mudas até o plantio e a doação para uso em calçadas, praças, canteiros e demais áreas verdes do município.

Durante a visita, o secretário da Semeia, João Luiz, destacou a relevância da atividade para a formação dos estudantes. “É uma oportunidade para que os alunos conheçam as mudas de árvores nativas, adquirindo um conhecimento único por meio do contato direto com as plantas. Nessa faixa etária, eles absorvem com facilidade essas informações, que certamente levarão para toda a vida. No entanto, o Viveiro está aberto para pessoas de todas as idades”, afirmou

A professora Silvia Maria Reis ressaltou que a visita contribui diretamente para o aprendizado dos alunos. “Eles têm a oportunidade de conhecer espécies nativas e entender o processo de produção das mudas. Além disso, aprendem sobre a importância de preservar o meio ambiente, evitando práticas como queimadas e desmatamento, e reconhecendo o papel das árvores na produção de oxigênio e na melhoria da qualidade de vida”, explicou

O Viveiro Municipal realiza a distribuição gratuita de mudas à população. Os interessados podem procurar o local, situado na rua T-15, esquina com a Rua das Pipocas, no bairro União II, ou entrar em contato pelo telefone (69) 3411-4204.