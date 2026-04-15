Viaturas blindadas adquiridas pelo governo de Rondônia são expostas em evento internacional de segurança

Por Gerlen Oliveira

Publicada em 15/04/2026 às 10h01

Evento funciona como ponto de encontro entre governos, forças policiais, Forças Armadas e empresas nacionais e internacionais que apresentam tecnologias, equipamentos e soluções voltadas à proteção da sociedade

Estão sendo expostas durante a Latin America Aerospace and Defence (LAAD Security & Defence / LAAD Security Milipol Brazil 2026), as novas viaturas semi-blindadas adquiridas pelo governo de Rondônia. O evento acontece entre os dias 14 e 16 de abril, em São Paulo, reunindo representantes de diversos países da América Latina e autoridades do setor de segurança e defesa.

A LAAD é considerada a maior e mais importante feira de segurança e defesa da América Latina. O evento funciona como ponto de encontro entre governos, forças policiais, Forças Armadas e empresas nacionais e internacionais que apresentam tecnologias, equipamentos e soluções voltadas à proteção da sociedade. Além de promover networking, a feira também permite a troca de experiências e a apresentação de boas práticas que podem ser replicadas em diferentes regiões.

REFERÊNCIA

Neste cenário, Rondônia ganha protagonismo ao expor suas viaturas blindadas como modelo de investimento estratégico e modernização das forças de segurança, servindo de referência para outros estados brasileiros e países latino-americanos. A exposição no evento fortalece a inovação e a valorização da segurança pública. Rondônia mostra ao Brasil e à América Latina que investe em tecnologia e proteção para as forças de segurança. São equipamentos que aumentam a capacidade de resposta, reduzem riscos nas ocorrências mais complexas e elevam o nível das operações no enfrentamento ao crime.

VIATURAS ESCUDO

O estado investiu R$ 16.340.580 milhões na aquisição de 46 veículos do tipo SUV com blindagem parcial, conhecidos como “viaturas escudo”. Os equipamentos foram projetados para atuação em operações de alto risco, oferecendo maior proteção aos policiais e ampliando a eficiência das ações em áreas sensíveis.

O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Hélio Pachá, enfatizou o rigor técnico aplicado no processo de aquisição das viaturas. “Todo o processo passou por validação de protótipo, testes balísticos e avaliações dinâmicas, com acompanhamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Isso garante que esses veículos estejam preparados para atuar na linha de frente, protegendo nossos policiais e aumentando a eficiência das operações.”

MODERNIZAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

As viaturas blindadas representam um avanço significativo para a segurança pública de Rondônia, permitindo maior proteção nas ocorrências de alta complexidade, reduzindo riscos operacionais e fortalecendo a presença do estado em áreas estratégicas. A exposição das viaturas na LAAD 2026 consolida a Segurança Pública de Rondônia como referência em investimentos no setor, evidenciando o compromisso do governo estadual com a modernização das forças de segurança e a preservação da vida.