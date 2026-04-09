“Vamos fazer o novo João Paulo II a partir do zero!”: Hildon defende reconstrução completa do hospital

Por Edna Okabayashi / Assessoria

Publicada em 09/04/2026 às 08h59

O ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato ao governo do Estado, Hildon Chaves (Federação União Progressista), defendeu a construção imediata de uma moderna infraestrutura no hospital João Paulo II, de Porto Velho, como forma de atender a população que necessita de atendimento de urgência e emergência na capital.

“O Hospital João Paulo II tem profissionais extraordinários, que salvam vidas todos os dias e merecem valorização. O que não dá mais para aceitar é ver essa equipe trabalhando e a população sendo atendida em um prédio completamente inadequado, em meio a uma realidade que já passou da hora de ser resolvida”, declarou Hildon, durante entrevista ao canal SIC TV.

“Hoje o hospital João Paulo está completamente afogado, temos um quadro médico de excelência, mas as instalações são precárias, o que é absolutamente lamentável, todas as especialidades médicas estão lá, temos um corpo de profissionais médicos e de saúde que é simplesmente extraordinário, o que não podemos mais é aceitar essa situação, a pior coisa na administração pública é jogar dinheiro fora, isso tem que ser resolvido imediatamente”, afirmou.

Para Hildon Chaves, a construção de um novo hospital representa uma prioridade. “E assim como aconteceu com a nova rodoviária de Porto Velho, que por muitos era tratada como uma obra irrealizável, em que construímos do zero e entregamos em 1 ano e 8 meses, também é plenamente realizável fazer isso no João Paulo”, ressaltou Hildon, citando a obra executada durante sua gestão na capital. “Tenho certeza de que, no caso do hospital de urgência e emergência, o prazo de três anos será suficiente para nós construirmos uma estrutura completamente nova, adequada e necessária para a nossa população”, garantiu.

NOVO HOSPITAL

“Havia uma grande expectativa relacionada às obras de modernização do hospital João Paulo II, mas houve um problema básico no modelo, que foi muito mal aplicado pela equipe de governo, e sobre o qual nós repetidas vezes alertamos o governador”, disse Hildon. “O empresário que assumiu aquele contrato havia sido preso quatro vezes, em dois minutos de conversa teria a certeza que estava diante de um golpista e picareta”, denunciou.

“Se hoje o presidente da República estiver nos visitando na capital e sofrer um mal súbito, não temos nenhuma outra estrutura que seja mais adequada do que o João Paulo II, seja na rede pública ou particular para prestar esse atendimento, e isso dá a dimensão do que temos pela frente”, disse Hildon, que acompanha a questão há mais de duas décadas, quando atuava como promotor de Justiça de Porto Velho.

Hildon Chaves foi o prefeito de Porto Velho nos dois últimos mandatos, tendo sido o primeiro prefeito da capital a ocupar a Presidência da AROM (Associação Rondoniense de Municípios), ao qual renunciou há poucos dias para se candidatar ao Governo do Estado. “Nestes oito anos, cumprimos integralmente o nosso mandato à frente da Prefeitura e demonstramos toda a nossa capacidade e experiência à frente da gestão pública”, destacou Hildon. “Temos um profundo sentimento de dever cumprido”, declarou.

TRAJETÓRIA DE VIDA E SUCESSO EMPRESARIAL

Hildon de Lima Chaves nasceu no Recife, em 24 de maio de 1968, onde passou a infância e o início da adolescência. No final dos anos 1980, sua família se mudou para Curitiba, onde Hildon concluiu o ensino médio e se graduou em Direito pela PUC-PR.

Em 1992, aos 24 anos, foi aprovado no concurso da Promotoria de Justiça do Estado de Rondônia, se tornando um dos mais jovens promotores do país. Em agosto de 1992, tomou posse no Ministério Público, iniciando sua carreira em Vilhena e, posteriormente, atuando em Pimenta Bueno, Ariquemes e Cacoal.

Em Cacoal, Hildon conheceu sua esposa, Ieda, com quem teve os filhos Beatriz e Guilherme. Em 1995, o casal abriu um colégio particular de ensino médio em Pimenta Bueno, onde, posteriormente, inaugurou a primeira faculdade. Residiram no interior do Estado até maio de 1998, quando Hildon foi promovido para a Promotoria de Justiça de Porto Velho, onde atuou no Primeiro e Segundo Tribunal do Júri, na Vara de Execuções Penais e na Promotoria de Defesa da Saúde.

Posteriormente, o casal inaugurou novas unidades de ensino superior em Rolim de Moura, Cáceres, Rio Branco e Ji-Paraná. Em 2011, Hildon e Ieda expandiram seus negócios, dando origem ao Grupo Athenas Educacional, cuja sede administrativa passou a funcionar em Porto Velho.

Em agosto de 2013, aos 45 anos, Hildon deixou o Ministério Público, passando a se dedicar exclusivamente aos empreendimentos na área da educação, empregando mais de 1.300 colaboradores até 2020, quando o casal optou por vender o complexo educacional.

Em 2016, Hildon Chaves decidiu se lançar candidato pelo PSDB à Prefeitura de Porto Velho, sendo eleito com 148 mil votos – a maior votação de um prefeito nos mais de 100 anos de história da capital. Em 2020, foi reeleito prefeito. Em 2023, foi eleito para a presidência da AROM (Associação Rondoniense dos Municípios). Renunciou ao cargo no dia dois de abril de 2026, para se lançar pré-candidato ao Governo do Estado.