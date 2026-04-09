Último dia para inscrições no Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC

Por Assessoria

Publicada em 09/04/2026 às 14h38

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura informa que esta quinta-feira, 09 de abril de 2026, é o último dia para realização das inscrições no processo eleitoral do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC).

Os interessados em participar, seja como candidatos ou eleitores, devem ficar atentos ao prazo final e à documentação exigida no edital. As inscrições podem ser realizadas de forma online, por meio do envio dos documentos para o e-mail oficial até às 23:59, ou presencialmente, na sede da Fundação, até às 14h.

Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar documento oficial com foto, anexo correspondente à modalidade de participação (eleitor ou candidato), comprovante de endereço sendo que, em caso de comprovante em nome de terceiros, deve ser acompanhado de declaração de residência, além de declaração que comprove residência mínima de dois anos no município.

No caso dos candidatos, também é obrigatório o envio de portfólio cultural, contendo registros, documentos e materiais que comprovem a atuação na área cultural ao longo dos últimos anos.

A Fundação reforça que sua equipe está disponível para orientar e auxiliar os interessados durante o processo de inscrição, tanto presencialmente quanto pelos canais oficiais.

A participação dos agentes culturais é fundamental para o fortalecimento das políticas públicas culturais no município. Por isso, a orientação é não deixar para a última hora e garantir a inscrição dentro do prazo.

Link para acesso ao edital e regimento: tr.ee/OYu4Ai