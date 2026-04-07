Thiago Flores assina criação de Frente Parlamentar em defesa de pacientes com fibromialgia

Por Assessoria

Publicada em 07/04/2026 às 14h10

O Deputado Federal Thiago Flores (União Brasil/RO) assinou o requerimento para a criação da Frente Parlamentar Mista de Apoio aos Pacientes com Fibromialgia, iniciativa que chega ao Congresso Nacional para dar voz a milhões de brasileiros que convivem diariamente com uma das condições crônicas mais invisibilizadas do sistema de saúde do país. A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor generalizada, fadiga intensa, distúrbios do sono e sintomas emocionais, e afeta predominantemente mulheres em todo o Brasil.

A Frente Parlamentar Mista reunirá deputados e senadores em torno de uma agenda comum voltada ao diagnóstico precoce, tratamento adequado e acompanhamento contínuo dos pacientes. Entre os objetivos centrais da iniciativa estão o apoio à formulação de políticas públicas, a promoção de campanhas de conscientização sobre a doença, a capacitação de profissionais de saúde e a defesa dos direitos dos pacientes junto à previdência social, programas de reabilitação e acesso a medicamentos.

A criação da frente responde a uma demanda histórica de pacientes e familiares que há anos convivem com o desafio do diagnóstico tardio, do preconceito em torno da doença e da falta de protocolos padronizados no sistema público de saúde. A frente também acompanhará proposições legislativas e ações governamentais relacionadas ao tema, funcionando como um espaço permanente de vigilância e pressão institucional em favor dos pacientes.

"A fibromialgia é real, é séria e muda completamente a vida de quem tem. Mas por anos essas pessoas foram ignoradas, não acreditadas e deixadas sem suporte. Essa Frente Parlamentar existe para mudar isso — para que o Estado finalmente olhe com seriedade para quem sofre todo dia com essa condição", afirmou o Deputado Thiago Flores.

A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar com pautas ligadas à saúde, inclusão e defesa dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade.