Deputado Marcelo Cruz firma parceria com socioeducadores e reforça apoio à categoria

Por Assessoria

Publicada em 07/04/2026 às 15h09

Nesta terça-feira, 7 de abril, o deputado estadual Marcelo Cruz recebeu, em seu gabinete, representantes dos socioeducadores de Rondônia para firmar uma parceria em defesa da categoria.

Durante o encontro, foram discutidas melhorias nas condições de trabalho, valorização profissional e avanços no sistema socioeducativo. O parlamentar reforçou seu compromisso em lutar por mais dignidade e reconhecimento para a classe.

Marcelo Cruz destacou que essa não é uma pauta recente. O deputado já destinou R$ 100 mil em emenda parlamentar para a compra de equipamentos, incluindo aparelhos de academia multifuncional, contribuindo diretamente para a estrutura e bem-estar dos profissionais.

A reunião fortalece a articulação política em prol dos socioeducadores e marca mais um passo na busca por melhorias concretas para a categoria em Rondônia.