R$ 700 mil destinados por Laerte Gomes já estão na conta da Prefeitura de São Francisco do Guaporé

Por Juliana Martins

Publicada em 07/04/2026 às 15h06

Mais um importante recurso destinado pelo deputado estadual Laerte Gomes (PSD) já está disponível para investimento. O parlamentar confirmou o pagamento de R$ 700 mil para a Prefeitura de São Francisco do Guaporé, valor que será utilizado na aquisição de implementos agrícolas.

O investimento tem como objetivo fortalecer o setor produtivo rural, garantindo mais estrutura e melhores condições de trabalho aos produtores, além de contribuir diretamente para o aumento da produtividade e o desenvolvimento econômico do município.

Segundo o deputado, a destinação do recurso reforça seu compromisso com o homem e a mulher do campo, que desempenham papel fundamental na economia da região. “Essa é a nossa missão, trabalhar com responsabilidade e dedicação para levar resultados concretos à população, especialmente para quem mais precisa de apoio para produzir e crescer”, destacou.

A conquista atende à solicitação do vereador Geferson e do parceiro Guaíra, que apresentaram a demanda visando atender as necessidades dos produtores locais.

Com mais esse recurso confirmado e já em conta, a expectativa é de que os investimentos tragam avanços significativos para a agricultura do município, fortalecendo ainda mais o setor produtivo e gerando novas oportunidades no campo.