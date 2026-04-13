SINJUR realiza visita para implantação do plano de saúde Unimed Centro em Ji-Paraná

Por SINJUR

Publicada em 13/04/2026 às 08h37

Na tarde desta quinta-feira (9), o SINJUR (Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Rondônia) participou de reunião em Ji-Paraná para tratar da implantação do plano de saúde da Unimed Centro voltado aos filiados da região.

Durante o encontro, foi informado que o processo está em fase final, restando apenas trâmites administrativos no Tribunal para viabilizar a implementação do desconto em folha.

A previsão é que a implantação do plano tenha início em 1º de junho de 2026, ampliando o acesso dos colegas e dependentes a serviços de saúde com condições diferenciadas.

Como forma de incentivo, será oferecida uma promoção de 10% de desconto para os beneficiários que aderirem ao plano nos primeiros 90 dias após a implantação.

O SINJUR destacou que a iniciativa faz parte das ações de ampliação de benefícios à categoria, buscando garantir melhores condições de acesso à saúde aos filiados e seus dependentes.