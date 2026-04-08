SINDSEF-RO articula audiência com Ministro da Saúde para tratar da PEC 101/2019 e GT dos Intoxicados pelo DDT

Por SINDSEF-RO

Publicada em 08/04/2026 às 08h26

BRASÍLIA – Em uma agenda decisiva na capital federal, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef-RO), Almir José, confirmou nesta terça-feira, 7 de abril, a viabilização de uma audiência oficial com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

O encontro, articulado com o apoio do ex-senador Acir Gurgacz, contou também com a presença do Dr. Elton Assis e do diretor da Secretaria Geral do Sindsef-RO, o Professor Mário Jorge. A reunião com o ministro poderá acontecer no dia 27 ou 28 de abril, com o objetivo de avançar em pautas humanitárias urgentes para a categoria.

Foco na PEC 101/2019 e no GT dos Intoxicados pelo DDT

A audiência terá como pilares centrais a discussão sobre a PEC 101/2019 e o acompanhamento do Grupo de Trabalho (GT) dos Intoxicados pelo DDT. As lideranças buscam sensibilizar o Ministério da Saúde para a situação crítica dos ex-servidores da antiga Sucam, que foram expostos a agentes químicos altamente nocivos durante o exercício de suas funções.

As expectativas para o encontro são otimistas, uma vez que a equipe técnica, liderada pelo Dr. Elton Assis, realizará uma apresentação técnica e um debate fundamentado para demonstrar as necessidades imediatas desses trabalhadores.

Realidade Alarmante: Saúde em Risco

O Sindsef-RO levará ao Ministro dados que comprovam o impacto devastador do manuseio de produtos tóxicos, como o DDT, sem a devida proteção à época:

• Expectativa de Vida Reduzida: A longevidade desses ex-servidores é atualmente muito inferior à média nacional.

• Estado de Saúde Crítico: Muitos encontram-se acamados, enfrentando doenças graves e degenerativas.

• Mortalidade Precoce: O sindicato destaca que muitos colegas já não estão mais entre nós, tendo falecido precocemente em decorrência das sequelas da intoxicação.

“Nossa missão em Brasília é garantir que o Estado reconheça o sacrifício desses servidores. A PEC 101/2019 e o GT dos Intoxicados pelo DDT são ferramentas essenciais para levar dignidade e assistência a quem tanto trabalhou pela saúde pública deste país”, afirmou Almir José.

Próximos Passos

Com a possibilidade de acontecer essa audiência marcada para o final de abril, o Sindsef-RO segue em vigília permanente, reforçando a cobrança por medidas efetivas que garantam o tratamento de saúde adequado e os direitos previdenciários e indenizatórios previstos na legislação.