Silvia Cristina destaca os três anos de funcionamento do Centro de Reabilitação Dream da Amazônia

Por Assessoria

Publicada em 08/04/2026 às 08h00

Durante pronunciamento no plenário em Brasília, nesta terça-feira (07), a deputada federal Sílvia Cristina destacou os três anos de funcionamento do Centro de Reabilitação Dream da Amazônia. O Centro é fruto do mandato da parlamentar, em parceria com a fundação Pio XII. São mais de R$ 60 milhões investidos, que inclui construção, compra de equipamentos e manutenção da unidade.

“São três anos escrevendo novas histórias! Três anos resgatando vidas, três anos de dignidade, três anos de amor e cuidado! Nesse período, são mais de 88 mil pessoas atendidas e mais de 354 mil procedimentos realizados”, afirmou a deputada.

Sílvia Cristina reforçou que “temos em Porto Velho o mais completo e equipado Centro de Reabilitação do país! São modernos equipamentos robóticos que ajudam pacientes a recuperar movimentos, auxiliados por profissionais qualificados e com uma dose extra de amor pelo que fazem”.

O Centro de Reabilitação realiza atendimento em reabilitação auditiva, física, intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiências. Há um ano, passou a funcionar a oficina de órteses e próteses.

“Antes, as pessoas não tinham opção e precisavam ir a outros Estados buscar o tratamento, longe de casa e com muitas dificuldades. Agora, o Dream estendeu as mãos e acolhe a todos! É assim o nosso mandato: é para cuidar de gente. Entregamos resultados de fato, olhando para as necessidades da população e fazendo o nosso melhor. Dá pra fazer melhor sim e o Centro de Reabilitação é a prova disso”, finalizou Sílvia.

Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados