Setor produtivo apresenta Carta do Agro de Rondônia após Caravana e reforça agenda estratégica para o desenvolvimento do estado

Por Assessoria

Publicada em 16/04/2026 às 14h20

Porto Velho (RO) – O setor produtivo de Rondônia apresentou oficialmente, nesta terça-feira (15), a Carta do Setor Agropecuário de Rondônia, durante coletiva de imprensa realizada no auditório da Mitsubishi, em Porto Velho. O documento consolida as principais demandas levantadas ao longo da Caravana Agro Sustentável RO 2026, que percorreu o estado ouvindo produtores rurais e lideranças do agro.

A abertura da coletiva foi conduzida pelo presidente da Associação dos Pecuaristas de Rondônia (APRON), Adélio Barofaldi, que destacou o papel da Caravana como um movimento de escuta ativa e construção coletiva.

Foi uma semana de muito aprendizado, e a gente fez uma caravana específica para ouvir a classe produtiva. Essa carta nasce da realidade do produtor rural e aponta caminhos para que Rondônia avance com mais segurança, competitividade e sustentabilidade”, afirmou.

Ao longo da apresentação, Adélio também ressaltou a importância da união das entidades e dos parceiros envolvidos na iniciativa, além do engajamento dos produtores em todas as regiões visitadas. Segundo ele, o documento representa um marco para o setor.

Entre os principais pontos abordados na Carta estão temas como regularização fundiária e ambiental, infraestrutura e logística, crédito e tributação, sanidade agropecuária, energia e conectividade rural, inovação, segurança jurídica, agroindustrialização e segurança rural.

Um dos destaques é a necessidade de avanço na infraestrutura logística do estado, incluindo a valorização de corredores estratégicos como a BR-429, considerada fundamental para o escoamento da produção e integração regional.

A Carta também reforça a importância de políticas públicas mais eficientes, ampliação do acesso ao crédito, segurança jurídica para o produtor e investimentos em tecnologia e inovação no campo.

A Caravana Agro Sustentável RO 2026 foi organizada por um conjunto de entidades representativas do setor produtivo e contou com o apoio de parceiros estratégicos. Entre os patrocinadores, destaque para a Autovema Mitsubishi e Autovema Fiat, do Grupo Rovema, que contribuíram diretamente para a realização do projeto e a mobilidade da comitiva durante todo o percurso.

O documento será agora encaminhado às autoridades competentes, incluindo governos estadual e federal, parlamentares e instituições, com o objetivo de transformar as demandas em ações concretas para o desenvolvimento do agronegócio em Rondônia.

A Carta marca o encerramento da Caravana, mas também o início de uma nova etapa de articulação institucional. Como reforçado durante a coletiva, o compromisso das entidades é acompanhar os encaminhamentos e garantir que as pautas avancem.

Esta carta não se encerra aqui ela marca o início de um novo ciclo.

A partir de hoje, com a união das entidades, avançaremos com ainda mais força na busca pelo compromisso dos poderes constituídos, com o propósito claro de fortalecer o Agro Sustentável de Rondônia. Seguiremos firmes, com responsabilidade e visão de futuro, construindo um caminho sólido para o desenvolvimento do nosso Estado”, concluiu Adélio Barofaldi.