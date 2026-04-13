Por SINDSEF-RO

Publicada em 13/04/2026 às 08h25

O funcionalismo público federal da educação inicia o mês com novidades no contracheque. Conforme previsto no cronograma de acordos plurianuais, a folha de pagamento de maio de 2026 trará o reflexo financeiro dos novos ajustes salariais destinados a docentes, técnicos-administrativos (TAEs) e demais categorias.

Os percentuais, que variam conforme a carreira, são o resultado direto de intensas negociações e mobilizações das categorias. Em Rondônia, esse processo foi acompanhado de perto pelo Sindsef-RO, que mantém sua trajetória histórica na defesa intransigente dos direitos dos servidores federais no estado.

Detalhamento dos Reajustes

A atualização salarial apresenta índices distintos para cada grupo:

Técnico-Administrativos em Educação (TAEs) e demais categorias: terá um incremento de 5,0%.

Docentes: Os professores receberão um ajuste de 3,5%.

A Força da Mobilização

O cumprimento destes índices respeita os termos assinados com o Governo Federal após longos períodos de debate. O Sindsef-RO destaca que nenhuma conquista chega sem pressão e organização sindical.

O presidente do Sindsef-RO, Almir José, enfatizou a importância do momento, mas lembrou que a vigilância deve ser constante:

“Esse reajuste é uma vitória da nossa unidade e da resistência no chão da base. O Sindsef-RO segue firme na luta para garantir que o servidor de Rondônia não seja esquecido e que a valorização salarial caminhe junto com a dignidade das condições de trabalho. Não é apenas sobre números, é sobre o respeito ao trabalhador que faz o Estado funcionar.”

Consulta ao Contracheque

Os servidores podem verificar o impacto do reajuste através da prévia do contracheque no portal ou aplicativo SouGov.br.

Como o reflexo financeiro é referente ao mês trabalhado de abril, o pagamento será depositado efetivamente nos primeiros dias úteis de maio.