Sebrae RO abre inscrições para o Capital Empreendedor 2026

Por SEBRAE-RO

Publicada em 07/04/2026 às 11h12

Startups do estado têm até 1º de maio para participar do programa que conecta negócios inovadores a investidores e promove capacitação estratégica

O Sebrae em Rondônia está com inscrições abertas para o ciclo 2026 do Capital Empreendedor programa nacional voltado à preparação de startups para o mercado de investimentos. Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de maio de 2026.

A iniciativa busca capacitar empreendedores e aproximar startups de investidores, promovendo acesso ao chamado smart money, que alia aporte financeiro a conhecimento técnico e conexões estratégicas.

Para empreendedores de Porto Velho e demais municípios do estado, o programa representa uma oportunidade de ampliar a atuação no mercado e fortalecer a gestão dos negócios.

Conexão direta com investidores

Ao longo do programa, os participantes passam por uma trilha de capacitação que aborda temas como modalidades de investimento, modelagem de negócios, governança e estratégias de crescimento. O objetivo é preparar as startups para atuar de forma estruturada no ecossistema de capital de risco.

A primeira etapa ocorre em maio, com workshops voltados ao desenvolvimento de pitch. As startups com melhor desempenho avançam para as fases seguintes.

Entre junho e setembro, os empreendedores participam de mentorias especializadas, com foco em valuation, governança, aspectos jurídicos e estratégias comerciais.

O encerramento está previsto para novembro, com o Circuito de Investimentos, conhecido como Deal Day. O evento presencial reúne startups e investidores, criando oportunidades de apresentação e negociação.

O programa também se destaca pela oferta de networking qualificado. Durante a jornada, os participantes têm contato com mentores, investidores e outros empreendedores, ampliando as possibilidades de conexão e desenvolvimento dos negócios.

Foco em startups com potencial de crescimento

O programa é direcionado a empresas que já possuem operação estruturada, com produto validado e faturamento. É necessário que o negócio tenha CNPJ ativo e apresente soluções inovadoras com potencial de crescimento.

A proposta do Capital Empreendedor é conectar startups de Rondônia a investidores de diferentes regiões do país, contribuindo para o fortalecimento do ecossistema de inovação local.

Prazo final se aproxima

Com o período de inscrições na fase final, a orientação é que os interessados realizem o cadastro dentro do prazo. Para startups do estado, especialmente da capital, o programa representa uma oportunidade de acesso a capacitação, conexões estratégicas e mercado de investimentos.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 1º de maio de 2026, por meio do portal oficial do Sebrae Startups, onde também estão disponíveis todas as informações sobre o processo seletivo e as etapas do programa.

Link para inscrição em:

Sebrae Startups .