Sebrae RO abre inscrições para o Capital Empreendedor 2026

Startups do estado têm até 1º de maio para participar do programa que conecta negócios inovadores a investidores e promove capacitação estratégica
O Sebrae em Rondônia está com inscrições abertas para o ciclo 2026 do Capital Empreendedor programa nacional voltado à preparação de startups para o mercado de investimentos. Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de maio de 2026.
A iniciativa busca capacitar empreendedores e aproximar startups de investidores, promovendo acesso ao chamado smart money, que alia aporte financeiro a conhecimento técnico e conexões estratégicas.
Para empreendedores de Porto Velho e demais municípios do estado, o programa representa uma oportunidade de ampliar a atuação no mercado e fortalecer a gestão dos negócios.
Conexão direta com investidores
Ao longo do programa, os participantes passam por uma trilha de capacitação que aborda temas como modalidades de investimento, modelagem de negócios, governança e estratégias de crescimento. O objetivo é preparar as startups para atuar de forma estruturada no ecossistema de capital de risco.
A primeira etapa ocorre em maio, com workshops voltados ao desenvolvimento de pitch. As startups com melhor desempenho avançam para as fases seguintes.
Entre junho e setembro, os empreendedores participam de mentorias especializadas, com foco em valuation, governança, aspectos jurídicos e estratégias comerciais.
O encerramento está previsto para novembro, com o Circuito de Investimentos, conhecido como Deal Day. O evento presencial reúne startups e investidores, criando oportunidades de apresentação e negociação.
O programa também se destaca pela oferta de networking qualificado. Durante a jornada, os participantes têm contato com mentores, investidores e outros empreendedores, ampliando as possibilidades de conexão e desenvolvimento dos negócios.
Foco em startups com potencial de crescimento
O programa é direcionado a empresas que já possuem operação estruturada, com produto validado e faturamento. É necessário que o negócio tenha CNPJ ativo e apresente soluções inovadoras com potencial de crescimento.
A proposta do Capital Empreendedor é conectar startups de Rondônia a investidores de diferentes regiões do país, contribuindo para o fortalecimento do ecossistema de inovação local.
Prazo final se aproxima
Com o período de inscrições na fase final, a orientação é que os interessados realizem o cadastro dentro do prazo. Para startups do estado, especialmente da capital, o programa representa uma oportunidade de acesso a capacitação, conexões estratégicas e mercado de investimentos.
As inscrições devem ser realizadas até o dia 1º de maio de 2026, por meio do portal oficial do Sebrae Startups, onde também estão disponíveis todas as informações sobre o processo seletivo e as etapas do programa.
Link para inscrição em:
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
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