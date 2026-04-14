Sebrae abre inscrições para a 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Por SEBRAE-RO

Publicada em 14/04/2026 às 14h01

O Sebrae abriu, no Dia do Jornalista, celebrado no último dia 7 de abril, as inscrições para a 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, que contará com etapa estadual em Rondônia. Jornalistas e estudantes podem se inscrever até 8 de junho de 2026, por meio do site oficial da premiação.

A iniciativa reconhece trabalhos jornalísticos que retratam o empreendedorismo no Brasil, com foco nos pequenos negócios, responsáveis por cerca de 95% das empresas do país e por grande parte da geração de emprego e renda.

Podem concorrer reportagens publicadas entre 9 de junho de 2025 e 7 de junho de 2026, em veículos de imprensa brasileiros e em língua portuguesa.

O que pode ser inscrito

A premiação contempla quatro categorias principais. Jornalismo em Texto, Jornalismo em Áudio, Jornalismo em Vídeo e Fotojornalismo.

Também há a categoria especial Jornalismo Universitário, voltada a estudantes de graduação que produzem conteúdos em veículos laboratório.

Os conteúdos devem abordar o universo dos pequenos negócios a partir de diferentes perspectivas. Estão entre os temas inovação, sustentabilidade, acesso a crédito, inclusão produtiva, transformação digital, políticas públicas e empreendedorismo feminino.

Como funciona a seleção

Cada participante pode inscrever até três trabalhos. A seleção ocorre em etapas estadual, regional e nacional.

Na fase estadual, os trabalhos são avaliados por júri local. Os primeiros colocados de cada categoria seguem para as etapas seguintes, representando o estado na disputa nacional. O resultado está previsto para novembro de 2026.

Reconhecimento

Na etapa nacional, os vencedores das categorias principais recebem notebooks. O vencedor do Grande Prêmio também será contemplado com um smartphone de última geração. Na categoria Jornalismo Universitário, o prêmio é um smartphone.

Mais do que a premiação, o reconhecimento amplia a visibilidade de pautas que mostram, na prática, como o empreendedorismo transforma realidades em todo o país. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial: 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo.