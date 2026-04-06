Samuel Costa, Neidinha Suruí e Vinicius Miguel viabilizam terceira via em Rondônia com nominata completa pelo PSB

Por Assessoria

Publicada em 06/04/2026 às 13h40

Uma articulação política que busca se consolidar como alternativa ao atual cenário eleitoral de Rondônia começa a ganhar forma. O advogado e professor Samuel Costa, a liderança indígena Neidinha Suruí e o cientista político Vinicius Miguel anunciaram a construção de uma “terceira via” no estado, com base no fortalecimento do PSB e na formação de uma nominata competitiva para as eleições de 2026.

Samuel Costa foi confirmado como pré-candidato ao Governo de Rondônia, enquanto Neidinha Suruí disputará uma vaga no Senado Federal. Já Vinicius Miguel assume papel estratégico na coordenação e articulação política do projeto, não descartando a possibilidade de também concorrer ao cargo de deputado federal, com o objetivo de impulsionar a legenda e contribuir na eleição da bancada.

De acordo com os articuladores, o grupo já estruturou uma nominata considerada robusta, com oito pré-candidatos a deputado federal e 25 nomes para a disputa de deputado estadual, o que fortalece o PSB na corrida eleitoral e amplia as chances de competitividade em diferentes frentes.

A movimentação foi reforçada nas redes sociais por Samuel Costa, que publicou uma imagem ao lado de Neidinha e Vinicius, simbolizando a unidade do grupo. Na legenda, destacou os pilares da aliança: Unir forças em busca de uma nova alternativa exige diálogo, confiança, boa vontade e, acima de tudo, amizade. Eu, @neidinha_surui_ e @viniciusmiguel.ro estamos unidos nesse propósito: construir uma Rondônia e um Brasil melhor. A esperança ainda vive, porque a luta é nossa, e de todas as pessoas de bem. Um cordão de três dobras é sempre mais forte. Sigamos firmes na caminhada por dias melhores.

Veja o post: https://www.instagram.com/p/DWyyqzRjqSa/?igsh=OGM5ZWVtMTNjYmtk

O discurso adotado pelo grupo enfatiza a necessidade de renovação política, diálogo com diferentes setores da sociedade e construção de um projeto que represente uma alternativa viável tanto ao campo governista quanto às oposições tradicionais.

Nos bastidores, a avaliação é de que a união entre diferentes perfis, técnico, político e social, pode ampliar o alcance da proposta e atrair eleitores que buscam uma opção fora da polarização. A estratégia agora é intensificar agendas no estado, dialogando com lideranças locais e ouvindo as demandas da população para a construção de um plano de governo consistente.

Com a pré-campanha em curso, o grupo aposta na organização partidária e na unidade interna como diferenciais para consolidar a chamada terceira via em Rondônia.