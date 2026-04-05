Samuel Costa é pré-candidato ao governo pelo PSB; Neidinha Suruí disputará o Senado e partido apresenta nominata completa em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 05/04/2026 às 10h20

O advogado e professor Samuel Costa foi anunciado como pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). A liderança indígena e ambientalista Neidinha Suruí será a pré-candidata ao Senado Federal. A legenda também confirmou a apresentação de uma nominata completa para as disputas de deputado estadual e federal.

Outro nome que surge para compor a chapa majoritária é o do Sargento PMRO Machado, que deverá ser anunciado como pré-candidato a vice-governador.

A solenidade de filiação e lançamento das pré-candidaturas ocorreu neste sábado (04), na sede do diretório estadual do PSB, em Porto Velho, e reuniu lideranças políticas, ativistas dos direitos humanos e ambientais, além de apoiadores.

Durante seu pronunciamento, Samuel Costa destacou o simbolismo do momento e reforçou o compromisso com o projeto político no estado.

“Agradeço o carinho de cada amigo, familiar e apoiador nesta caminhada. O PSB agora é a minha casa, e não poderia deixar de agradecer a cada rondoniense que acredita neste projeto político em defesa do povo.

Eduardo Campos disse: ‘Não desistiremos do Brasil’, e hoje, no último dia de filiação, reafirmo: ‘Não desistiremos de Rondônia’. Com alegria e muita fé em Deus, até as eleições vamos conquistar corações e mostrar que é possível melhorar a vida das pessoas, independentemente de ideologia, sem ódio e sem rancor.

Vamos percorrer os 52 municípios do estado, ouvindo os reais anseios do povo e construindo, juntos, o melhor plano de governo, com propostas concretas e viáveis. Queremos uma Rondônia com mais oportunidades para todos. Seremos felizes de novo, e a esperança vai vencer o medo. Vamos juntos rumo a uma grande vitória.”

Ainda de acordo com a assessoria, Samuel Costa inicia já nesta semana uma agenda política pelo interior do estado. Estão previstas visitas a municípios estratégicos como Guajará-Mirim e Nova Mamoré, além de encontros com lideranças e moradores nos distritos da Ponta do Abunã. O pré-candidato também participará de entrevistas em programas de rádio e televisão, intensificando o diálogo com a população rondoniense.