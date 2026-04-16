Por Ascom

Publicada em 16/04/2026 às 08h10

O vale-recarga gratuito de botijão de 13 kg atende cerca de 206 mil famílias, que podem retirar o gás de cozinha (GLP) nas revendas credenciadas, cujos endereços podem ser conferidos acessando o aplicativo Meu Social – Gás do Povo. Foto: Helano Stuckert/MDS

Rondônia tem, em abril, 99.393 famílias atendidas pelo programa Gás do Povo do Governo do Brasil. Do total, 93.166 famílias, ou 93,7% dos lares contemplados, têm mulheres como responsáveis familiares. Ao todo, 308.901 pessoas serão beneficiadas pelo programa no estado neste mês, fruto de um investimento federal superior a R$ 10,8 milhões.

A capital Porto Velho é o município rondoniense com mais famílias beneficiadas pelo Gás do Povo em abril: 41.472, a partir de um investimento de mais de R$ 4,5 milhões do Governo do Brasil. Em seguida, aparecem os municípios de Ariquemes (6.001 famílias e R$ 656,3 mil), Ji-Paraná (5.955 e R$ 651,3 mil), Humaitá (4.652 e R$ 508,8 mil) e Guajará-Mirim (4.423 e R$ 483,7 mil).

NACIONAL — O programa Gás do Povo atende, em abril, cerca de 15 milhões de lares em todos os municípios brasileiros, fruto de um aporte de mais de R$ 1,5 bilhão por parte do Governo do Brasil. Neste mês, a Caixa Econômica Federal iniciou, na última sexta-feira (10/4), a disponibilização do vale-recarga para cerca de 206 mil famílias, que poderão retirar o gás de cozinha (GLP) diretamente nas revendas credenciadas.



REGIÕES — O Nordeste é a região com mais famílias atendidas. São 6,76 milhões de lares contemplados. Em seguida aparecem as regiões Sudeste (4,16 milhões de famílias), Norte (2,04 milhões), Sul (1 milhão) e Centro-Oeste (824,16 mil).



UNIDADES DA FEDERAÇÃO — São Paulo é o município brasileiro com mais famílias contempladas pelo programa em abril: 503.983. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro (314.635), Fortaleza (218.953), Salvador (213.554), Manaus (198.746) e Brasília (130.898).

PRIORIDADE ÀS MULHERES — O perfil das famílias atendidas pelo programa chama atenção: em abril, 96,1% dos lares têm mulheres como responsáveis familiares. Com isso, o Gás do Povo reforça seu papel na proteção social e no apoio às mulheres, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade. No recorte por unidade da Federação, Goiás tem o percentual mais elevado, com 96,2% dos lares beneficiados tendo uma mulher como responsável familiar. Em seguida, aparece o Distrito Federal, com 95,9%. Outros estados, como Mato Grosso e Santa Catarina, também apresentam índices altos: ambos têm 95,7%, seguidos por São Paulo e Mato Grosso do Sul, ambos com 95,6%.



RECARGA GRATUITA — O Gás do Povo assegura aos beneficiários a recarga gratuita do botijão de 13 kg. O vasilhame e o frete, contudo, não estão inclusos no valor do benefício. Para localizar o estabelecimento credenciado mais próximo, basta acessar o aplicativo Meu Social – Gás do Povo. O app está disponível para download nas lojas virtuais dos celulares.



ENERGIA LIMPA E SEGURA — O programa amplia o acesso à energia limpa e segura, além de reduzir o uso de alternativas precárias, como lenha, carvão e querosene, que expõem, principalmente, mulheres e crianças à fumaça tóxica, a doenças respiratórias e riscos de acidentes domésticos e queimaduras. O Gás do Povo vem sendo implementado em etapas desde novembro de 2025 e, até o momento, triplicou o número de beneficiários da política em relação ao modelo anterior de execução. O padrão atual de distribuição do benefício consolida o Gás do Povo como uma das maiores políticas públicas de cozimento limpo do mundo.



ESCALA E EXPANSÃO — O Gás do Povo é implantado de forma gradual e estruturada. A primeira fase teve início em novembro de 2025 e contemplou um milhão de famílias em dez capitais. Em janeiro de 2026, o programa expandiu para as demais 17 capitais do país. Na etapa seguinte, a ação incorporou automaticamente as 4,5 milhões de famílias que já recebiam o recurso do programa anterior. Com a expansão contínua, o programa hoje tem presença em todo o território nacional. São mais de 24 mil revendas credenciadas, com cerca de 15 milhões de famílias cobertas nos municípios brasileiros. A ampliação passa pela articulação do Governo do Brasil com distribuidoras e revendedoras, o que permitiu a expansão do credenciamento.



COMBATE À POBREZA ENERGÉTICA — A política também institui o Programa Nacional de Acesso ao Cozimento Limpo, que passa a estruturar as ações de combate à pobreza energética. O modelo integra a gratuidade do botijão e outras modalidades de cocção limpa, com fontes diversificadas de financiamento, mecanismos de monitoramento e governança reforçada, incluindo comitê gestor permanente e publicação periódica de relatórios.



CRITÉRIOS – O programa prioriza famílias do Bolsa Família. Para ter acesso ao Gás do Povo, é preciso ter renda per capita de até meio salário mínimo e Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses. O CPF do responsável familiar deve estar regular e o cadastro não pode apresentar pendências, como averiguação cadastral ou indício de óbito do responsável familiar. Para acessar o benefício é necessário que a família tenha, no mínimo, duas pessoas na composição.



CANAIS DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO — O programa Gás do Povo possuiu diversos canais de comunicação e atendimento à população:

Aplicativo Meu Social – Gás do Povo disponível na (sistema Android); Apple Store (sistema iOS) ou Play Store;

Consulta de elegibilidade do CPF do(a) Responsável Familiar e revendas credenciadas no site oficial do MDS: https://gasdopovo.mds.gov.br/

Disque Social 121 - ao digitar o CPF do(a) Responsável Familiar, a URA comunica se a família é beneficiária ou não. O atendimento digital funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e o atendimento humano funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Fala BR MDS - Em casos de denúncias, reclamações, sugestões, solicitações e elogios relacionadas à gestão de benefícios e para ter acesso a demais canais de atendimento: Link

NOVOS VALORES PARA O GÁS DO POVO – O Governo do Brasil está reajustando os valores de referência para o programa Gás do Povo. A expectativa, com esse reajuste, é que um número maior de revendas de gás de cozinha faça adesão ao programa, em especial em municípios ainda desatendidos. A medida terá impacto de R$ 300 milhões para o governo.



GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE REVENDAS — Para gestão e fiscalização dos pontos de .revenda, consulte:



» Informações sobre precificação e gestão: Link

» Denúncias e reclamações: Link, ou pelo telefone 0800 970 0267