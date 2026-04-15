Rondônia tem mais de 120 mil títulos eleitorais irregulares, prazo para regularização é 6 de maio, cerca de 100 mil motocicletas no trânsito de Porto Velho

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/04/2026 às 14h00

Eleitores – O alerta já foi feito pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Rondônia, desembargador Raduan Miguel Filho na última semana e não deixa de ser preocupante. Cerca de 125 mil eleitores estão com os títulos irregulares, situação que tem prazo para ser corrigida até o próximo dia 6, ou seja, pouco mais de duas semanas. Nas eleições municipais (prefeito e vereador) de 2024, 1.266.546 pessoas estavam aptas a votarem nos 52 municípios do Estado. Isso significa, que cerca de 10% do eleitorado do Estado, caso a situação não seja regularizada, deixarão de votar em outubro, nas eleições gerais (presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal; Câmara Federal e Assembleias Legislativas), caso a situação não seja amenizada. A abstenção em 2024 foi de 25,88% (mais de 327 mil eleitores deixaram de votar).

Regularização – O prazo para que a situação de eleitores que estejam irregulares com suas obrigações com a Justiça Eleitoral, é curto. Sem a regularização não há como votar, por isso, seria da maior importância, que não somente a Justiça Eleitoral, mas Estado, municípios, Assembleia Legislativa se mobilizem numa ampla campanha na capital e interior, visando a regularização dos cerca de 125 mil eleitores, que hoje, estão sem condições legais de exercerem o ato constitucional, obrigatório, de votar nas eleições de outubro. Somente a abstenção de 2024, de 25,88% representa a votação do maior colégio eleitoral do Estado, Porto Velho, que tem mais de 350 mil eleitores, dados das eleições municipais de 2024. Os políticos, que dependem dos votos, devem ajudar na regularização dos títulos.

Trânsito – Porto Velho em cerca de 500 mil habitantes (perímetros urbano e rural) e em torno de 300 veículos automotores, sendo aproximadamente 100 mil motocicletas. Circular nas ruas e avenidas da Capital é uma aventura, situação que fica mais crítica nos horários de pico (manhã, meio dia e final de tarde). O problema se agrava com os abusos constantes da maioria de os entregadores de encomendas, os motoboys, que abusam das irregularidades (excesso de velocidade, ultrapassagens pela direita, “furos” de semáforos, estacionamento irregular, etc.), um absurdo. Apesar de todos esses problemas, além de outros, a fiscalização é precária, ineficiente, falha, pois apesar de os constantes abusos, não se nota a presença dos Agentes de Trânsito, que existem, mas não se sabe a que servem a não ser para multar, como se resolvesse o caos que é do trânsito na capital do jovem Estado. É preciso orientar, organizar, disciplinar, de fiscalização ostensiva. A multa, a apreensão são ações extremas.

Trânsito II – A Capital de Rondônia, provavelmente, seja a única do Brasil que não tem estacionamento regulamentado nas ruas e avenidas no centro e nos principais bairros. Já teve no segundo mandato do ex-prefeito Roberto Sobrinho (PT). As placas existem até hoje, mas foi desativado em razão de denúncias de irregularidades da empresa prestadora dos serviços e nunca mais foi reativado. Estacionar no centro de Porto Velho é uma missão hercúlea, inclusive, com sérios prejuízos para os comerciantes, que estão migrando para os principais bairros, porque na Avenida 7 de Setembro, por exemplo, no trecho da prefeitura (prédio do relógio) até a Rua Marechal Deodoro, os ambulantes ocupam as calçadas, em flagrante desrespeito à Lei da Acessibilidade, com as barracas, e estacionam os veículos em frente, permanecendo o dia todo. Se a loja, banco, empresa não tiver estacionamento exclusivo não tem como estacionar nas proximidades e o prejuízo fica para comerciantes e consumidores. Por que não criar um Calçadão da prefeitura até a Marechal Deodoro?

Senado – A disputa pelas duas vagas ao Senado em Rondônia, antes mesmo de as convenções (20 de julho a 5 de agosto) é acirrada e, até a definições das candidaturas a situação deverá continuar no mesmo ritmo. Um dos nomes em busca de uma das duas vagas, ocupadas pelos senadores Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e PL, respectivamente é de o empresário e ex-senador, Acir Gurgacz, presidente estadual do PDT, que também já foi prefeito de Ji-Paraná. Acir estava inelegível, mas já está em condições de novamente enfrentar as urnas, após cumprir o período de inelegibilidade, inclusive tem decisão da Procuradoria Regional Eleitoral de Rondônia, onde diz que a pena foi totalmente cumprida com a extinção da punibilidade declarada em 2022. A previsão é que Ji-Paraná terá três pretendentes às duas vagas ao Senado. Além de Acir, a deputada federal e presidente regional do PP, Sílvia Cristina e o pecuarista Bruno Scheid, do PL. Uma está aberta, porque Rogério é pré-candidato a governador, mas Confúcio, ainda, não decidiu seu futuro político.

Respigo

O vereador de Castanheiras, João Batista Minas Pereira, mais conhecido como João Serafim (PSD), seis mandatos consecutivos, esteve na manhã de hoje (15) no gabinete do deputado Jean Mendonça (Pimenta Bueno) tratar de assuntos referentes ao seu município. Apesar de ser vereador a mais de duas décadas, João Batista disse que nunca utilizou um telefone celular +++ Nem como cidadão comum, nem como vereador. E garantiu que não faz falta +++ Vereador de Porto Velho, Everaldo Fogaça (PSD) já trabalha sua pré-candidatura a deputado estadual. Fogaça foi reeleito (2.811 votos) em 2024, e tem como objetivo conseguir uma das 23 cadeiras na Assembleia Legislativa nas eleições gerais de outubro +++ Na terça-feira (14) São Paulo e Grêmio fizeram a missão de casa e venceram seus jogos pela Copa Sul-Americana. Já o Santos empatou e o Vasco foi derrotado, ambos jogando em casa +++ Pela Copa Libertadores o Mirassol foi derrotado fora de casa. Hoje (15) o Botafogo enfrenta o Racing Club em Avellaneda, às 18h pela Copa Sul-Americana +++ Pela Copa Libertadores se enfrentam Cruzeiro e Universidade Católica, às 18h. Também jogam Corinthians e Santa Fé, às 20h30 e Fluminense e Independiente Rivada (2030).

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