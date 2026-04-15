Rolim de Moura realiza mais uma edição da “Ação Rolim Sorridente” e atende cerca de 900 crianças

Por Assessoria

Publicada em 15/04/2026 às 08h43

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou mais uma edição da “Ação Rolim Sorridente”, uma iniciativa voltada à promoção da saúde bucal e ao atendimento odontológico da população infantil do município.

Desta vez a ação aconteceu na Escola João Batista, no bairro Cidade, e beneficiou aproximadamente 900 crianças, oferecendo não apenas atendimentos, mas também atividades educativas voltadas à prevenção de doenças bucais.

Durante a programação, foram realizadas palestras sobre higiene bucal, com orientações práticas sobre escovação correta, uso adequado do fio dental e cuidados diários com a saúde dos dentes. Além disso, as crianças participaram de palestras sobre nutrição, destacando a importância de uma alimentação equilibrada para a manutenção da saúde bucal e geral.

Como forma de reforçar os cuidados no dia a dia, também foram distribuídos kits de higiene bucal, incentivando a continuidade das práticas ensinadas durante a ação.

A iniciativa contou com o apoio da equipe da residência multidisciplinar, dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e da equipe de enfermagem, que atuaram de forma integrada para garantir a orientação, organização e atendimento aos participantes.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a “Ação Rolim Sorridente” faz parte de um conjunto de estratégias voltadas à prevenção e promoção da saúde, especialmente entre o público infantil, considerado fundamental para a formação de hábitos saudáveis desde cedo.

A Secretaria informou ainda que novas edições da ação deverão ser realizadas nos próximos meses, com a proposta de ampliar o alcance dos serviços odontológicos no município, levando atendimento e informação a outras localidades e fortalecendo as políticas públicas de saúde bucal em Rolim de Moura.