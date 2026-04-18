Reunião define estratégias para o Maio Amarelo com foco na preservação de vidas

Por Assessoria

Publicada em 18/04/2026 às 09h04

Na manhã desta terça-feira (14), a equipe da Coordenadoria Municipal de Trânsito (COMTRAN) participou de uma reunião de alinhamento na prefeitura do Município de Guajará-Mirim, com diretores do Detran para organização das ações da campanha Maio Amarelo 2026.

Neste ano, a mobilização traz como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, destacando a importância da empatia e do respeito entre os usuários das vias.

O encontro reuniu autoridades municipais e profissionais ligados à área de trânsito e educação.

Estiveram presentes o prefeito Fábio Garcia, “Netinho”, o chefe de Gabinete Gerson Paes, o diretor da Escola Pública de Trânsito, Hassan Mohamad Hijazi, e equipe da diretoria Miriam Cruz Amaro, e Joe Araújo dos Santos.

Também participaram os integrantes da COMTRAN, Ronie Von Barros “Coordenador, Rosana Furtado, Francisco Claudiomar e Marilyse Moreira, que contribuíram com o planejamento das atividades a serem desenvolvidas ao longo da campanha.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias educativas e ações de conscientização voltadas à redução de acidentes e à promoção de um trânsito mais seguro.

A campanha Maio Amarelo é realizada anualmente em todo o país e busca envolver poder público e sociedade civil na construção de uma cultura de paz no trânsito.

A expectativa é que, com a integração entre os órgãos e o engajamento da população, as atividades previstas para 2026 ampliem o alcance das mensagens de segurança e contribuam para a preservação de vidas.