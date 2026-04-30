Regularização fundiária avança em Espigão do Oeste com atendimento direto aos produtores

Por Assessoria

Publicada em 30/04/2026 às 09h10

O município de Espigão d'Oeste recebe, até o dia 10 de maio, uma importante ação voltada ao fortalecimento do campo e à segurança jurídica das propriedades rurais. Uma equipe técnica da SEPAT está no município realizando visitas in loco e atendimentos presenciais na sede da Prefeitura, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A iniciativa integra as atividades de regularização fundiária rural, com foco em orientar, instruir e acompanhar os produtores em todas as etapas do processo. O trabalho técnico inclui análise de informações dominiais, apoio na organização documental e direcionamento para atualização cadastral, garantindo que cada propriedade avance com segurança e dentro da legalidade.

Atendimento próximo e suporte técnico especializado

Durante o período da ação, os proprietários rurais terão acesso facilitado a serviços essenciais, com atendimento humanizado e suporte técnico qualificado. A presença da equipe no município elimina barreiras, agiliza procedimentos e aproxima o poder público da realidade de quem vive e produz no campo.

Entre os principais benefícios estão:

Maior clareza sobre os processos de regularização

Apoio direto na organização da documentação

Orientação sobre cadastros e sistemas oficiais

Redução de erros e retrabalho nos processos

Avanço mais rápido na legalização das propriedades

Valorização da terra e desenvolvimento sustentável

A regularização fundiária vai além da documentação. Ela representa valorização patrimonial, acesso a crédito rural, segurança jurídica e oportunidades de investimento. Com a propriedade regularizada, o produtor ganha estabilidade para produzir, investir e crescer.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável, a legalidade e o fortalecimento da economia rural. Ao garantir que os produtores tenham acesso a esse suporte, o município promove inclusão, organização territorial e crescimento ordenado.

Compromisso com eficiência e transparência

Todas as atividades seguem critérios técnicos e legais, assegurando transparência, eficiência e respeito aos princípios da administração pública. A parceria entre SEPAT e Secretaria Municipal de Meio Ambiente demonstra uma atuação integrada, focada em resultados concretos para a população.

A Prefeitura orienta que os produtores recebam os técnicos em suas propriedades para o atendimento dentro do prazo estabelecido, aproveitando essa oportunidade estratégica para avançar na regularização de suas propriedades.

Regularizar é garantir direitos, valorizar o produtor e impulsionar o desenvolvimento de Espigão d’Oeste.