Quarto dia tem esporte e diversão neste sábado (4); Espaço da Fábrica de Chocolate garante experiência especial ao público

Por André Oliveira

Publicada em 04/04/2026 às 11h02

A programação deste sábado (4), no Parque da Cidade, tem início ainda nas primeiras horas da manhã com a realização da II Corrida Solidária da Páscoa, das 6h às 9h. A atividade reúne participantes em um momento que vai além da prática esportiva, promovendo saúde, bem-estar e solidariedade, além de incentivar a integração entre os participantes.

A partir das 16h, o público poderá aproveitar uma série de atividades voltadas para toda a família, como a oficina de pintura de ovos e a distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e refrigerantes. No mesmo horário, estará aberto o espaço cenográfico da Fábrica de Chocolate, onde mil crianças terão direito a uma caixa de chocolates e uma fotografia impressa com personagens.

A programação também conta com apresentações de teatro de fantoches em três horários: às 16h30, 17h e 17h30. O objetivo é oferecer momentos de diversão e encantamento, especialmente para o público infantil. Além disso, a parede de escalada estará disponível das 16h30 às 21h30, ampliando as opções de lazer e garantindo entretenimento tanto para crianças quanto para adultos ao longo do evento.

Ao longo da noite, o público poderá prestigiar duas sessões do show “Bens Animados”, que acontecem das 18h às 19h e das 21h30 às 22h, levando música, interação e muita animação para todas as idades. Outro grande destaque da programação será o sorteio de 10 bicicletas, realizado das 19h às 19h30, além da entrega de outras 5 unidades destinadas exclusivamente aos participantes da corrida solidária, ampliando ainda mais o clima de expectativa e participação no evento.

Espaço cenográfico da Fábrica de Chocolate, mil crianças terão direito a uma caixa de chocolates e uma fotografia impressa com personagens

Encerrando a programação cultural, será apresentada uma peça teatral com personagens, das 19h às 21h30, proporcionando mais um momento de entretenimento para as famílias presentes. A programação integra a Páscoa no Parque 2026, iniciativa promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), que segue até o dia 5 de abril com diversas atrações gratuitas no Parque da Cidade.

Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o quarto dia de programação foi preparado para proporcionar atrações para todos os públicos. “Preparamos uma programação diversificada para que as famílias possam aproveitar cada momento com alegria, segurança e inclusão. A Páscoa no Parque é um evento pensado para reunir a população, fortalecer o espírito de união e proporcionar experiências especiais para nossas crianças.”

De acordo com o presidente da Emdur, Bruno Holanda, o Parque da Cidade se consolidou como local para grandes eventos da prefeitura. “A Emdur tem trabalhado com dedicação para garantir uma estrutura organizada e acolhedora para o evento. Nosso objetivo é oferecer um ambiente seguro, bem preparado e com atrações de qualidade, para que a população possa aproveitar cada dia da programação”.