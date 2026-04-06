Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve: Sejamos ateus e comunistas!

Por Professor Nazareno

Publicada em 06/04/2026 às 08h00

Muitos brasileiros estão, de um modo geral, jogando fora todas as oportunidades que têm de ser felizes e mais abonados. Insistem em viver uma vida que não tem e que nunca teve o menor sentido para muitos deles. A felicidade, tanto espiritual quanto social e financeira, está muitas vezes no ateísmo e também no comunismo. Segundo o censo de 2022 do IBGE, quase dez por cento da população brasileira se declara sem religião, um grupo que inclui ateus, agnósticos e pessoas desvinculadas de qualquer Igreja. Na política há um empate técnico. Metade da população do Brasil é da direita e da extrema-direita reacionária e a outra metade não é bem da esquerda ou comunista, mas hoje em dia, devido à polarização política no país, tende a votar em candidatos mais progressistas. Para ser felizes e ter uma vida melhor economicamente, todos deviam ser ateus e comunistas.

Ser ateu só traz vantagens hoje em dia. Você vive uma vida cheia de liberdades sem se preocupar em ir para o céu ou para o inferno depois que morrer. Se você é cristão, por exemplo, não precisa doar os dez por cento de tudo o que você ganha somente para enriquecer ainda mais padres e pastores que se dizem “mensageiros” da palavra de Deus. Não tem nenhuma obrigação de ler a Bíblia, um livro que “há milhares de anos reuniu lendas, mentiras, besteiras, mitos e costumes de uma pequena tribo de nômades semisselvagens escritos em pergaminhos e foi entendido como a palavra de Deus sagrada, definitiva e irretocável”. Em vez desse “livro dito sagrado” você pode ler e se deliciar com Machado de Assis, Nietzsche, José Saramago, Fernando Pessoa, Richard Dawkins, dentre tantos outros. E de não ter a obrigação de ir toda semana a uma igreja?

Um ateu no mundo muçulmano pode beber cerveja, vinho e cachaça à vontade, ainda que escondido. Já no meio cristão se você for um padre ou outra autoridade da Igreja não vai poder se casar e nem constituir família. Mas se for ateu, pode ter quantas mulheres você quiser e beber à vontade sem dramas de consciência. Os judeus ficam acreditando que são o povo escolhido de Deus e por isso vivem guerreando com os vizinhos muçulmanos em batalhas intermináveis. Desde a criação do Estado Judeu em 1948, Israel já participou de umas dez guerras lá na Terra Santa. Muito melhor seria não ser judeu e viver em paz com todos. No aspecto da economia, os brasileiros insistem em ser capitalistas. Perda de tempo. A maioria não tem conhecimentos nem leitura de mundo para ganhar dinheiro neste sistema injusto. Por isso, muitos vivem na miséria e famintos.

A China, que se diz comunista, é a segunda maior potência econômica do mundo. Um gigante industrial cuja economia ultrapassará os Estados Unidos capitalistas daqui a cinco ou dez anos ou até menos. Com a economia centralizada sem miséria nem fome, os chineses estão conquistando o mundo com muita competência e eficiência. A “economia socialista de mercado” da China comunista combina um forte planejamento estatal de longo prazo através de planos quinquenais. Com quase um bilhão e meio de habitantes, alguém já ouviu falar de fome, injustiças, miséria, guerras, concentração de renda, fila do osso, Bolsa Família, drogas, ou mesmo desigualdade social entre os chineses? Se o Brasil fosse comunista muitos dos nossos cidadãos não seriam tão humilhados e viveriam muito mais felizes. Nossos governantes deviam incentivar todo brasileiro a ser ateu. Deviam também mudar a cor da nossa bandeira e filiar todos em partidos comunistas. Camaradas?

*Foi Professor em Porto Velho.

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