Produtores de Campo Novo recebem trator e implementos agrícolas adquiridos por emenda do deputado Pedro Fernandes

Por Assessoria Parlamentar

Publicada em 06/04/2026 às 11h15

A Associação dos Produtores Rurais das Glebas Rio Alto e Nova Floresta (APRAF) em Campo Novo de Rondônia recebeu novos equipamentos agrícolas que vão fortalecer o trabalho no campo e ampliar a capacidade de produção dos agricultores da região. A entrega foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), no valor de R$ 450 mil.



Entre os equipamentos estão um trator agrícola, uma grade aradora, uma grade niveladora e uma carreta agrícola, implementos que irão contribuir diretamente para o preparo do solo, transporte da produção e melhoria das condições de trabalho dos produtores associados.



O presidente da associação, Rubens Silva Sardinha, destacou a importância do investimento. “Aqui, na agricultura, precisamos muito de trator e grade aradora, porque temos uma demanda muito grande de trabalho. Esse apoio é muito importante para os produtores da nossa região. Esses equipamentos vão ajudar no dia a dia, reduzir custos e fortalecer a produção das famílias que vivem do campo”, afirmou.



O deputado Pedro Fernandes ressaltou que o fortalecimento do produtor rural segue como uma das prioridades do mandato. “Investir no campo é investir em desenvolvimento, geração de renda e qualidade de vida. Esses equipamentos chegam para melhorar a estrutura da associação e apoiar diretamente quem trabalha todos os dias para produzir e movimentar a economia do nosso estado”, destacou.

A entrega dos implementos contou com a presença de Vandelei Fernandes, irmão do deputado Pedro Fernandes, que acompanhou a demanda, além de associados da associação APRAF, do prefeito de Campo Novo de Rondônia, Alexandre Dias, da secretária de agricultura Catiele Oliveira, dos vereadores Juliana Raposo, Gilmário Goes, Patrick Rondover Hellmann e Sivaldo de Almeida Oliveira. Participaram também o vereador Adriano Almeida, presidente da Câmara Municipal de Buritis, e do vereador Joaquim Sereno de Monte Negro.