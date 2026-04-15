PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (15) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 15/04/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quarta-feira (15), indica céu com muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva para a maior parte dos estados ao longo do dia, mais intensas e acompanhadas de trovoadas na porção centro-oeste.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva isoladas para quase todo o território — à exceção da faixa central do Tocantins e extremo-sudeste do Pará, onde deve chover com menor intensidade, e dos extremos-norte de Roraima e do Amapá, onde não deve chover. As pancadas de chuva devem amanhecer acompanhadas de trovoadas no centro-leste do Acre, norte de Rondônia, quase todo o Amazonas — à exceção da porção central do extremo-norte —, centro-sul e nordeste do Pará, extremo-sul do Amapá e extremo-norte do Tocantins.

Durante a tarde, as pancadas de chuva tomam todo o Amapá, Roraima e norte do Tocantins, mas as trovoadas se restringem ao Acre, Amazonas, Rondônia, centro-nordeste do Pará, sul do Amapá e extremo-norte do Tocantins. Essas condições se mantêm até a noite, com as chuvas deixando o norte de Roraima, centro-oeste do Amapá e noroeste do Pará.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção do centro-norte de Roraima, extremo-noroeste do Pará, extremo-oeste do Amapá e centro-sul do Tocantins —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para todo o Acre, Rondônia, faixa central e nordeste do Pará, centro-sul do Amazonas e extremo-norte do Tocantins.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).