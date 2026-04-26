PREVISÃO DO TEMPO: domingo (26) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste domingo (26), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas para quase toda a região ao longo do dia.
Somente a faixa central do Tocantins, onde deve chover com menor intensidade, e o extremo-sul do estado, onde não deve chover, devem escapar das pancadas de chuva, as quais devem vir acompanhadas de trovoadas em quase todo o território, à exceção do Tocantins, centro-leste de Rondônia e extremo-sudeste do Pará.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Belém, Palmas e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 33°C, em Belém. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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