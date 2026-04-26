Homem é preso após fazer roubo em comércio depois de pedir fiado

Por pvhnoticias.com

Publicada em 26/04/2026 às 10h10

Um homem foi preso em flagrante na noite deste fim de semana suspeito de cometer um roubo com o uso de arma branca em um estabelecimento comercial na região de Jaci-Paraná, distrito de Porto Velho. A ação foi registrada em um bar localizado na Linha 67.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada e, ao chegar ao local, fez contato com o proprietário do comércio, que relatou ter sido surpreendido pelo suspeito enquanto trabalhava. Inicialmente, o homem teria pedido cigarros e, após ter a venda “fiado” negada, aproveitou um momento de distração da vítima para se apossar de uma faca e passar a ameaçá-la.

Ainda conforme o relato, o suspeito investiu contra a vítima, que conseguiu fugir do local para pedir ajuda. Durante a ação criminosa, o indivíduo subtraiu cerca de R$ 160 da carteira pessoal da vítima, valor semelhante do caixa do estabelecimento e um aparelho celular. Após o crime, ele fugiu.

A vítima informou aos policiais que, pouco tempo depois, localizou o suspeito nas proximidades, momento em que passou a sofrer novas ameaças graves. A faca utilizada no crime foi posteriormente recuperada e entregue à guarnição.

Diante das informações, os policiais realizaram buscas na região e conseguiram localizar o suspeito em um imóvel nas proximidades. Ele foi abordado, negou participação no crime, mas acabou sendo reconhecido pela vítima.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da Polícia Civil. O caso foi registrado como roubo com emprego de arma branca e ameaça.