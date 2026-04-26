Briga em bar termina em violência, destruição de veículos e casal na delegacia

Por Rondonianews.com

Publicada em 26/04/2026 às 10h00

Uma briga registrada em um bar de Rolim de Moura terminou com dois veículos danificados e um casal encaminhado à delegacia na noite desta semana.

De acordo com informações, a confusão aconteceu no estabelecimento. A situação teria começado quando uma mulher, identificada como R. de. S. R que possui tornozeleira eletrônica encontrou o marido no local.

Revoltada, ela passou a danificar o carro do companheiro utilizando uma pedra, causando diversos estragos no veículo. Testemunhas acionaram a polícia, que rapidamente chegou ao local.

Ainda conforme apurado, a discussão entre o casal teria se intensificado após uma troca de ofensas. Durante a confusão, o homem, identificado como A. R de S, também teria reagido, danificando a motocicleta da mulher. Há relatos de que ele ainda teria agredido a companheira com um objeto, causando lesões pelo corpo.

Quando os policiais chegaram, a mulher estava bastante alterada e com ferimentos, possivelmente provocados pelos estilhaços do vidro do carro. Após ser contida, a situação foi controlada.

Os dois envolvidos foram levados para a unidade policial, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas cabíveis. Os veículos danificados ficaram sob responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

O caso segue sob apuração.