Jovem é atacado a facadas em bar na T-28 em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 26/04/2026 às 09h50

Um jovem identificado como Vitor foi vítima de um ataque a facadas na manhã deste sábado (25), em um bar localizado na T-28, em Ji-Paraná.

De acordo com informações preliminares, o suspeito — que vestia uma camiseta preta — aparece em imagens de câmeras de segurança se aproximando da vítima e desferindo cerca de cinco golpes de faca.

Testemunhas relataram que o agressor teria chegado ao local em uma motocicleta, após um desentendimento anterior, e foi diretamente ao encontro de Vitor antes de cometer o ataque.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Municipal.

Segundo as informações apuradas, os ferimentos foram considerados superficiais, apesar da violência da ação.

Até o momento, o autor do crime não foi identificado.

O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais.