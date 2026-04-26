Jovem é atacado a facadas em bar na T-28 em Ji-Paraná

Um jovem identificado como Vitor foi vítima de um ataque a facadas na manhã deste sábado (25), em um bar localizado na T-28, em Ji-Paraná.
De acordo com informações preliminares, o suspeito — que vestia uma camiseta preta — aparece em imagens de câmeras de segurança se aproximando da vítima e desferindo cerca de cinco golpes de faca.
Testemunhas relataram que o agressor teria chegado ao local em uma motocicleta, após um desentendimento anterior, e foi diretamente ao encontro de Vitor antes de cometer o ataque.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Municipal.
Segundo as informações apuradas, os ferimentos foram considerados superficiais, apesar da violência da ação.
Até o momento, o autor do crime não foi identificado.
O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais.
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