Prefeitura reconstrói ponte do Bate-Estaca e restabelece acesso na Estrada do Santo Antônio

Por Helen Paiva

Publicada em 09/04/2026 às 11h53

A Prefeitura de Porto Velho concluiu a reconstrução da ponte sobre o igarapé do Bate-Estaca, na Estrada do Santo Antônio. A obra restabelece o tráfego e devolve o acesso seguro a moradores, trabalhadores e comerciantes da região.

Após o rompimento da via após chuvas intensas, a população enfrentou dificuldades de deslocamento, com rotas alternativas mais longas e inseguras. A situação comprometeu o acesso a serviços essenciais, como escolas, unidades de saúde e locais de trabalho.

Mas agora com a nova estrutura em aço e madeira, mais resistente e durável, o trânsito foi normalizado. A ponte garante mais segurança, reduz o tempo de deslocamento e melhora a mobilidade no local. Além dessa ação, a gestão municipal colocou pedras por baixo da ponte para ajudar no escoamento da água e evitar desbarrancamentos.

MUDANÇA

Ficamos muito tempo precisando, agora resolveram, disse Joaquim Teixeira

Moradora do bairro Triângulo há 45 anos, Pedrina Teixeira acompanhou a transformação. “Meus filhos passam por lá todos os dias. Agora está bom, passa carro, moto, ficou seguro”.

Outro morador lembra a importância da estrutura. “Ficamos muito tempo precisando. Agora resolveram”.

A intervenção garantiu não apenas a liberação do tráfego, mas também mais durabilidade à estrutura. A nova ponte conta com passagem para pedestres e melhores condições de uso, atendendo às necessidades da comunidade.

O prefeito Léo Moraes disse que a gestão priorizou restabelecer o acesso. “Agimos rápido para garantir uma solução definitiva. Essa ponte devolve segurança, mobilidade e dignidade para quem depende dessa via todos os dias.”