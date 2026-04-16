Prefeitura realiza ações de limpeza com retirada de entulhos e troca de lixeiras

Por Assessoria

Publicada em 16/04/2026 às 14h42

Espigão do Oeste merece cuidado. E quem cuida da nossa terra, cuida do nosso futuro.

Na manhã desta quinta-feira, 16 de abril, a Secretaria de Meio Ambiente esteve em campo com uma missão clara: proteger o meio ambiente que nos sustenta.

Ações realizadas:

Retirada de lixo comum descartado irregularmente no entorno do antigo lixão

Troca de duas lixeiras antigas por novas no bairro Rei Davi

Limpeza das margens da estrada do Calcário, removendo resíduos descartados de forma inadequada

Mas precisamos falar sério sobre algo importante.

O descarte de lixo nas margens das estradas não é apenas um ato de descuido. É uma infração ambiental sujeita a multas. Mais do que isso: é um dano direto ao solo que alimenta nossas famílias, às águas que bebemos e ao ar que respiramos.

Espigão D'Oeste tem belezas naturais únicas. Nossos rios, nossa fauna, nossa flora. Tudo isso forma o ecossistema que nos mantém vivos. Quando jogamos lixo nas estradas, estamos envenenando nossas próprias raízes.

A mudança começa em cada um de nós.

Use as lixeiras adequadas. Denuncie descartes irregulares. Cuide como se fosse seu quintal. Porque é.

Juntos, fazemos de Espigão D'Oeste um exemplo de preservação e respeito ao meio ambiente.

Prefeitura Municipal de Espigão D'Oeste Compromisso com o presente, responsabilidade com o futuro.