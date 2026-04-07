Prefeitura presta homenagem ao servidor Seu Adão por dedicação ao serviço público municipal

Por Assessoria

Publicada em 07/04/2026 às 14h39

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), prestou homenagem ao servidor Seu Adão, que se aposenta após anos de dedicação ao município.

Natural de Mantena (MG), chegou à cidade em 1970 e iniciou sua trajetória no serviço público em 1995, tornando-se efetivo em 2001. Como gari, destacou-se pelo compromisso e alegria no trabalho, sendo reconhecido como um dos melhores profissionais da área.

Desde 2016, atuava no Horto Municipal, onde encontrou na produção de mudas uma nova paixão, contribuindo com as ações ambientais do município.

Seu Adão encerra esse ciclo deixando um legado de dedicação, humildade e amor pelo que faz. A Prefeitura agradece pelos serviços prestados e deseja uma aposentadoria com muita saúde e felicidade.