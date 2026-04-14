Por Jean Carla Costa

Publicada em 14/04/2026 às 15h43

Prefeitura nomeia novo secretário e reforça continuidade na agricultura;Mudança mantém equipe técnica e garante mais agilidade nas ações

A mudança integra a estratégia de reestruturação administrativa da gestão municipal

A Prefeitura de Porto Velho oficializou, nesta terça-feira (14), a nomeação de Douglas Bener Maia Oliveira como novo secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric). A medida foi publicada no Diário Oficial e tem efeito imediato.

A mudança integra a estratégia de reestruturação administrativa da gestão municipal, com foco na continuidade dos trabalhos e na ampliação da eficiência das políticas públicas voltadas ao setor produtivo rural.

Rodrigo da Silva Ribeiro seguirá na equipe como secretário adjunto da Semagric, a partir de 1º de maio. A permanência na equipe técnica assegura a continuidade das ações e contribui para dar mais celeridade aos projetos em andamento.

O prefeito Léo Moraes destacou que a decisão busca manter o ritmo de trabalho e garantir resultados mais rápidos para o setor.

ouglas Bener Maia Oliveira, reforçou o compromisso com a sequência dos projetos e o fortalecimento das ações no campo

“Estamos promovendo um ajuste que preserva a continuidade das ações e dá mais agilidade à gestão. Nosso compromisso é acelerar as entregas, fortalecer o atendimento ao produtor rural e garantir que as políticas públicas avancem com eficiência”, afirmou.

O novo secretário, Douglas Bener Maia Oliveira, reforçou o compromisso com a sequência dos projetos e o fortalecimento das ações no campo.

“Assumimos com a missão de dar continuidade ao que já vem sendo executado e avançar com mais rapidez nas demandas do setor. Vamos trabalhar para ampliar o atendimento e garantir resultados concretos para o produtor rural”, declarou.

A reestruturação da Semagric mantém o alinhamento técnico da equipe e busca ampliar a capacidade de resposta da gestão, garantindo mais eficiência, agilidade e alcance das ações no meio rural.