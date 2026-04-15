Prefeitura inicia construção de ponte de concreto e aço sobre o rio Passaqual, na Linha 608

Por Assessoria

Publicada em 15/04/2026 às 08h29

A Prefeitura de Jaru iniciou os preparativos para construção de uma ponte de concreto e aço sobre o rio Passaqual, no KM 17,5 da Linha 608. A ponte terá 20 metros de extensão, 05 metros de largura e mais de 100 metros quadrados de estrutura total, e será a primeira em Jaru a ter a estrutura feita combinando os dois materiais.

Segundo o prefeito Jeverson Lima, a obra faz parte do projeto de substituição das pontes de madeira existentes no município. “Este investimento fará toda a diferença para os moradores da 608. Será feita uma ponte com excelente durabilidade e que irá melhorar de forma definitiva o fluxo de veículos na região”, destacou.

A construção da ponte sobre o rio Passaqual foi viabilizada por emenda de mais de um milhão de reais, destinada pelo senador Jaime Bagattoli, juntamente com recursos próprios da prefeitura. “Mais uma vez, deixo meus agradecimentos ao senador, pela parceria e compromisso com o desenvolvimento de Jaru”, disse Jeverson.