Prefeitura inaugura Pronto Socorro Infantil e amplia atendimento pediátrico no município

Por Assessoria

Publicada em 06/04/2026 às 08h54

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), entregou à população nesta quarta-feira, 1º de abril, o novo Pronto Socorro Infantil (Materno Infantil), uma das obras mais aguardadas pela comunidade. A solenidade de inauguração foi realizada às 17h.

A nova unidade está estrategicamente localizada ao lado do Hospital Municipal, no espaço onde anteriormente funcionava a antiga emergência.

O local passou por adequações estruturais e melhorias significativas para garantir um ambiente mais moderno, acolhedor e preparado para oferecer atendimento especializado e humanizado às crianças de Rolim de Moura.

O Pronto Socorro Infantil surge como um importante avanço na rede municipal de saúde, representando um divisor de águas no atendimento de urgência e emergência pediátrica. Com uma estrutura exclusiva para o público infantil, a unidade permitirá um atendimento mais ágil, organizado e direcionado, atendendo às especificidades das crianças com mais eficiência.

Além de proporcionar mais conforto e segurança para os pequenos pacientes, o novo espaço também contribui diretamente para a melhoria do fluxo de atendimentos no município. A criação de um setor específico para o público infantil deve reduzir a sobrecarga do pronto atendimento geral, otimizando o tempo de espera e ampliando a qualidade dos serviços prestados.

Outro ponto de destaque é o compromisso com a humanização no atendimento. O ambiente foi planejado para acolher não apenas as crianças, mas também seus familiares, oferecendo melhores condições de espera e atendimento, com foco no cuidado integral e no bem-estar dos pacientes.

A entrega do Pronto Socorro Infantil reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da saúde pública, ampliando o acesso e qualificando os serviços oferecidos à população. A expectativa é de que a nova unidade se torne referência no atendimento pediátrico na região, atendendo com mais eficiência e sensibilidade às demandas das famílias.