Prefeitura entrega motocicletas para fortalecer trabalho dos agentes comunitários de saúde

Por Natália Pessoa

Publicada em 14/04/2026 às 14h17

A Prefeitura de Ji-Paraná realizou, na manhã da última segunda-feira (13), no Estádio Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão), a entrega de 100 motocicletas e 96 capacetes destinados aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município. A iniciativa representa um importante reforço para o trabalho dos profissionais que atuam diretamente nas comunidades, contribuindo para ampliar a capacidade de atendimento da Atenção Básica.

Os veículos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) e serão utilizados pelos agentes para facilitar o deslocamento durante as visitas domiciliares e demais atividades realizadas nos bairros e nas áreas mais afastadas da cidade.

A solenidade contou com a presença do prefeito Affonso Cândido (PL), que destacou a importância da união de esforços entre diferentes esferas e representantes políticos para garantir investimentos que impactem diretamente a vida da população.

“Independentemente de partido ou posicionamento político, quando as parcerias acontecem com o objetivo de beneficiar a população, quem ganha é o município. Essa entrega representa mais estrutura para nossos agentes de saúde e mais qualidade no atendimento às famílias de Ji-Paraná”, ressaltou o prefeito.

Os Agentes Comunitários de Saúde desempenham papel fundamental no sistema público de saúde, sendo responsáveis por acompanhar de perto as famílias, orientar sobre a prevenção de doenças e facilitar o acesso da população aos serviços da rede municipal.

Com a entrega dos novos veículos, os profissionais passam a contar com melhores condições de trabalho, o que contribui para maior agilidade nas visitas domiciliares e no acompanhamento das famílias atendidas pelas unidades de saúde.

Também participaram da solenidade vereadores do município, o secretário municipal de Saúde, Cristiano Pereira, e a diretora da Atenção Básica, Aline Lara, que acompanharam o momento de entrega dos equipamentos e reforçaram a importância do investimento para o fortalecimento da Atenção Primária no município.

A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal em valorizar os profissionais da saúde e fortalecer os serviços de Atenção Básica, ampliando a presença das equipes nas comunidades e garantindo mais acesso da população aos atendimentos da rede municipal de saúde.