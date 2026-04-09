Prefeitura entrega 592 moradias e amplia acesso à casa própria em Porto Velho; Empreendimento integra ação conjunta com Estado e União

Por Muryllo Ferri Bastos

Publicada em 09/04/2026 às 11h38

A Prefeitura de Porto Velho realiza, no próximo dia 16 de abril, às 10h, a entrega de 592 unidades habitacionais no residencial Porto Madeiro V, na Zona Leste da capital rondoniense. A ação integra o programa Minha Casa, Minha Vida e reúne município, Governo de Rondônia e Governo Federal.

As moradias estão distribuídas em dois empreendimentos. O Porto Madeiro V conta com 288 unidades sob responsabilidade do município. Já o Porto Madeiro II soma 304 unidades executadas pelo governo estadual.

A entrega amplia o número de unidades disponibilizadas na atual gestão. Em abril de 2025, a Prefeitura entregou 304 apartamentos no residencial Porto Fino, também pelo programa federal. Com isso, o total chega a 896 moradias entregues.

O prefeito Léo Moraes destaca o impacto da ação. “Estamos ampliando o acesso à moradia com planejamento e parceria. Cada unidade entregue representa mais dignidade, segurança e qualidade de vida para as famílias de Porto Velho.”

Léo Moraes destaca o impacto da ação

O empreendimento integra um conjunto de projetos habitacionais previstos em termo de cooperação firmado desde 2013, com participação da Caixa Econômica Federal, do Governo do Estado e da Prefeitura. O acordo contempla residenciais como Porto Madeiro I ao V, Porto Belo I ao IV e Porto Fino.

Além da construção de moradias, a política habitacional inclui a regularização fundiária. Em 2025, o município ultrapassou a marca de 2 mil escrituras definitivas entregues em menos de um ano.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), Raimundo Alencar, a regularização garante segurança às famílias. “A escritura assegura o direito à propriedade e fortalece a cidadania.”

A entrega das 592 unidades reforça a ampliação do acesso à habitação e o avanço da regularização urbana em Porto Velho.