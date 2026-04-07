Prefeitura de Rolim de Moura inaugura ponte de concreto na Linha 200, km 4, lado norte

Por Assessoria

Publicada em 07/04/2026 às 09h06

A Prefeitura de Rolim de Moura realizou, no último sábado, dia 4, a solenidade de inauguração da ponte de concreto localizada na Linha 200, km 4, lado norte, uma importante obra de infraestrutura que beneficia diretamente produtores rurais e moradores da região.

A nova ponte foi construída em substituição à antiga estrutura de madeira, garantindo mais segurança, durabilidade e melhores condições de trafegabilidade durante todo o ano. Com aproximadamente 40 metros de comprimento e 5,5 metros de largura, a obra representa um avanço significativo na mobilidade rural e no escoamento da produção agrícola do município.

Durante a solenidade, autoridades municipais, lideranças comunitárias e moradores locais destacaram a importância do investimento, que atende a uma demanda antiga da população. A obra integra o compromisso da gestão municipal em fortalecer a infraestrutura rural, promovendo desenvolvimento, segurança e qualidade de vida no campo.

A construção da ponte foi viabilizada com recursos oriundos de emenda parlamentar, fruto da articulação da administração municipal junto à bancada federal, reforçando a parceria institucional em prol do progresso de Rolim de Moura.

A entrega da nova estrutura reafirma o compromisso da Prefeitura em substituir pontes de madeira por pontes de concreto, garantindo mais eficiência, resistência e melhores condições de acesso para toda a população rural.

A gestão municipal segue investindo em obras estruturantes que impulsionam o desenvolvimento econômico e social, valorizando o homem do campo e fortalecendo o setor produtivo do município.